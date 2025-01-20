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  4. Надежда Киченок и Лейла разгромно проиграли первым сеяным на Aus Open 2025
Australian Open
20 января 2025, 03:17 |
333
2

Надежда Киченок и Лейла разгромно проиграли первым сеяным на Aus Open 2025

Украинка и канадка в третьем раунде уступили паре Катерина Синякова / Тейлор Таунсенд

20 января 2025, 03:17 |
333
2
Надежда Киченок и Лейла разгромно проиграли первым сеяным на Aus Open 2025
Instagram. Надежда Киченок

Украинская теннисистка Надежда Киченок завершила выступления на Открытом чемпионате Австралии 2025.

В 3-м раунде парного разряда украинка и ее напарница Лейла Фернандес (Канада) в двух сетах уступили первому сеяному тандему Катерина Синякова (Чехия) / Тейлор Таунсенд (США) за 55 минут.

Australian Open 2025. Пары. 1/8 финала

Надежда Киченок (Украина) / Лейла Фернандес (Канада) [16] – Катерина Синякова (Чехия) / Тейлор Таунсенд (США) [1] – 3:6, 0:6

Это была первая встреча дуэтов. Киченок и Фернандес впервые сыграли в одной паре на турнире Grand Slam.

В четвертьфинале Синякова и Таунсенд сыграют против победительниц противостояния Кристина Младенович / Чжан Шуай – Чжань Хаоцин / Людмила Киченок.

Надежда и Лейла на АО-2025 переиграли тандемы Талия Гибсон / Майя Джойнт и Жаклин Кристиан / Камила Розателло.

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Надежда Киченок Лейла Фернандес Катерина Синякова Тейлор Таунсенд Australian Open 2025
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
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adidas777
Вічна перетасовка напарниць у парному тенісі, шо попало...
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