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  4. Надежда Киченок и Лейла оформили камбек во 2-м раунде Australian Open 2025
Australian Open
18 января 2025, 10:46 |
352
0

Надежда Киченок и Лейла оформили камбек во 2-м раунде Australian Open 2025

Украинка и канадка в трех сетах переиграли тандем Кристиан / Розателло на пути в 1/8 финала

18 января 2025, 10:46 |
352
0
Надежда Киченок и Лейла оформили камбек во 2-м раунде Australian Open 2025
Instagram. Надежда Киченок

Украинская теннисистка Надежда Киченок вышла в 3-й раунд парного разряда Открытого чемпионата Австралии 2025.

В 1/16 финала украинка и ее напарница Лейла Фернандес (Канада) в трех сетах переиграла тандем Жаклин Кристиан (Румыния) / Камилла Розателло (Италия).

Australian Open 2025. Пары. 1/16 финала

Надежда Киченок (Украина) / Лейла Фернандес (Канада) – Жаклин Кристиан (Румыния) / Камилла Розателл (Италия) – 4:6, 6:2, 6:3

Это была первая встреча тандемов. Киченок и Фернандес впервые играют на мейджоре в одном дуэте.

В 3-м раунде Australian Open 2025 Надежда и Лейла сыграют против первого сеяного тандема Катерина Синякова (Чехия) / Тейлор Таунсенд (США).

Надежда стала третьей представительницей Украины после Людмилы Киченок и Марты Костюк, которой удалось выйти в 1/8 финала парного разряда на АО-2025. 19 января свой поединок 2-го круга проведет Ангелина Калинина.

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Камилла Розателло Надежда Киченок Лейла Фернандес Жаклин Кристиан Australian Open 2025
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
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