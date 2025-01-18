Надежда Киченок и Лейла оформили камбек во 2-м раунде Australian Open 2025

Украинская теннисистка Надежда Киченок вышла в 3-й раунд парного разряда Открытого чемпионата Австралии 2025.

В 1/16 финала украинка и ее напарница Лейла Фернандес (Канада) в трех сетах переиграла тандем Жаклин Кристиан (Румыния) / Камилла Розателло (Италия).

Australian Open 2025. Пары. 1/16 финала

Надежда Киченок (Украина) / Лейла Фернандес (Канада) – Жаклин Кристиан (Румыния) / Камилла Розателл (Италия) – 4:6, 6:2, 6:3

Это была первая встреча тандемов. Киченок и Фернандес впервые играют на мейджоре в одном дуэте.

В 3-м раунде Australian Open 2025 Надежда и Лейла сыграют против первого сеяного тандема Катерина Синякова (Чехия) / Тейлор Таунсенд (США).

Надежда стала третьей представительницей Украины после Людмилы Киченок и Марты Костюк, которой удалось выйти в 1/8 финала парного разряда на АО-2025. 19 января свой поединок 2-го круга проведет Ангелина Калинина.