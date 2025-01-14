Следом за сестрой. Надежда Киченок вышла во второй круг Aus Open
Украинка и Лейла Фернандес одержали победу в двух сетах над дуэтом Гибсон / Джойнт
Украинская теннисистка Надежда Киченок успешно начала выступления на Открытом чемпионате Австралии 2025. В 1-м раунде украинка и ее напарница Лейла Фернандес (Канада) в двух сетах обыграли австралийский дуэт Талия Гибсон / Майя Джойнт со счетом 6:3, 6:3 за 1 час и 12 минут. Украинско-канадская пара выиграла первый совместный матч.
Australian Open 2025. Пары. 1/32 финала
Надежда Киченок (Украина) / Лейла Фернандес (Канада) – Талия Гибсон (Австралия) / Майя Джойнт (Австралия) – 6:3, 6:3
Во 2-м раунде победительницы этого матча сыграют либо с Жаклин Кристиан (Румыния) и Камиллой Розателло (Италия), либо с Кристиной Букшей (Испания) и Яной Сизиковой.
Отметим, что несколькими часами ранее во второй круг Australian Open пробилась сестра Надежды – Людмила.
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