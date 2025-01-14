Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Теннис
  3. Новости тенниса
  4. Следом за сестрой. Надежда Киченок вышла во второй круг Aus Open
Australian Open
14 января 2025, 12:02 | Обновлено 14 января 2025, 12:24
604
2

Следом за сестрой. Надежда Киченок вышла во второй круг Aus Open

Украинка и Лейла Фернандес одержали победу в двух сетах над дуэтом Гибсон / Джойнт

14 января 2025, 12:02 | Обновлено 14 января 2025, 12:24
604
2
Следом за сестрой. Надежда Киченок вышла во второй круг Aus Open
Instagram. Надежда Киченок

Украинская теннисистка Надежда Киченок успешно начала выступления на Открытом чемпионате Австралии 2025. В 1-м раунде украинка и ее напарница Лейла Фернандес (Канада) в двух сетах обыграли австралийский дуэт Талия Гибсон / Майя Джойнт со счетом 6:3, 6:3 за 1 час и 12 минут. Украинско-канадская пара выиграла первый совместный матч.

Australian Open 2025. Пары. 1/32 финала

Надежда Киченок (Украина) / Лейла Фернандес (Канада) – Талия Гибсон (Австралия) / Майя Джойнт (Австралия) – 6:3, 6:3

Во 2-м раунде победительницы этого матча сыграют либо с Жаклин Кристиан (Румыния) и Камиллой Розателло (Италия), либо с Кристиной Букшей (Испания) и Яной Сизиковой.

Отметим, что несколькими часами ранее во второй круг Australian Open пробилась сестра Надежды – Людмила.

По теме:
Калинина уступила Жабер в первом раунде Australian Open
Камбек на старте Aus Open. Людмила Киченок в паре добыла волевую победу
ФОТО. Свитолина поддерживала Монфиса в его первом матче на АО-2025 с трибун
Лейла Фернандес Надежда Киченок Australian Open 2025 Талия Гибсон Майя Джойнт
Альберт Чуфарличев
Альберт Чуфарличев Sport.ua
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Невероятный Гаэль. Монфис в пяти сетах выбил 30-ю ракетку из Aus Open 2025
Теннис | 14 января 2025, 08:29 0
Невероятный Гаэль. Монфис в пяти сетах выбил 30-ю ракетку из Aus Open 2025
Невероятный Гаэль. Монфис в пяти сетах выбил 30-ю ракетку из Aus Open 2025

38-летний француз вырвал победу у Джованни Мпеши Перрикара в 1-м раунде мейджора

Сага завершена. Главный фаворит на Золотой мяч летом сменит клуб
Футбол | 13 января 2025, 22:09 6
Сага завершена. Главный фаворит на Золотой мяч летом сменит клуб
Сага завершена. Главный фаворит на Золотой мяч летом сменит клуб

Мохамед Салах доиграет сезон в «Ливерпуле», а затем переберется в Саудовскую Аравию

Ястремская разгромила 65-ю ракетку на Australian Open и вышла во 2-й раунд
Теннис | 14.01.2025, 06:09
Ястремская разгромила 65-ю ракетку на Australian Open и вышла во 2-й раунд
Ястремская разгромила 65-ю ракетку на Australian Open и вышла во 2-й раунд
Фьюри официально объявил о завершении карьеры после поражения от Усика
Бокс | 13.01.2025, 16:14
Фьюри официально объявил о завершении карьеры после поражения от Усика
Фьюри официально объявил о завершении карьеры после поражения от Усика
Джозеф ПАРКЕР: «Чем думал Дюбуа, когда вызвал на бой Усика?»
Бокс | 13.01.2025, 21:14
Джозеф ПАРКЕР: «Чем думал Дюбуа, когда вызвал на бой Усика?»
Джозеф ПАРКЕР: «Чем думал Дюбуа, когда вызвал на бой Усика?»
Комментарии 2
Популярные
Новые
Старые
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Sit Simurg
Грали перший матч, а зіграність як після купи турнірів разом ! .. Клас ! ..
Дуже хотів би успішного виступу для цієї пари ..
Ответить
+4
misastefanko
Так виграли, чи програли ?  Бо написано 3:6,3:6
Ответить
+1
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
ФОТО. Лицо Куртуа после третьего пропущенного гола от Барселоны
ФОТО. Лицо Куртуа после третьего пропущенного гола от Барселоны
12.01.2025, 22:07 11
Футбол
Усик выполнил обещание перед Чисорой. Он встретился с обидчиком Ломаченко
Усик выполнил обещание перед Чисорой. Он встретился с обидчиком Ломаченко
13.01.2025, 04:18 2
Бокс
«Помогите». Усик назвал цель в боксе, которая у него осталась
«Помогите». Усик назвал цель в боксе, которая у него осталась
13.01.2025, 08:58
Бокс
Источник: Андреевский нарушил договоренности разрыва контракта с Динамо
Источник: Андреевский нарушил договоренности разрыва контракта с Динамо
12.01.2025, 12:01 31
Футбол
Челси хочет компенсацию от УАФ из-за скандала с Мудриком. Известна сумма
Челси хочет компенсацию от УАФ из-за скандала с Мудриком. Известна сумма
13.01.2025, 20:21 73
Футбол
Огненное Эль Классико. Барселона уничтожила Реал в финале Суперкубка
Огненное Эль Классико. Барселона уничтожила Реал в финале Суперкубка
12.01.2025, 23:07 60
Футбол
Месси нет, а кто лидер? Определены десять лучших спортсменов в истории
Месси нет, а кто лидер? Определены десять лучших спортсменов в истории
12.01.2025, 09:03 41
Футбол
Назван единственный клуб, который может приобрести Забарного зимой
Назван единственный клуб, который может приобрести Забарного зимой
13.01.2025, 19:20 2
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем