Следом за сестрой. Надежда Киченок вышла во второй круг Aus Open

Украинская теннисистка Надежда Киченок успешно начала выступления на Открытом чемпионате Австралии 2025. В 1-м раунде украинка и ее напарница Лейла Фернандес (Канада) в двух сетах обыграли австралийский дуэт Талия Гибсон / Майя Джойнт со счетом 6:3, 6:3 за 1 час и 12 минут. Украинско-канадская пара выиграла первый совместный матч.



Australian Open 2025. Пары. 1/32 финала

Надежда Киченок (Украина) / Лейла Фернандес (Канада) – Талия Гибсон (Австралия) / Майя Джойнт (Австралия) – 6:3, 6:3



Во 2-м раунде победительницы этого матча сыграют либо с Жаклин Кристиан (Румыния) и Камиллой Розателло (Италия), либо с Кристиной Букшей (Испания) и Яной Сизиковой.



Отметим, что несколькими часами ранее во второй круг Australian Open пробилась сестра Надежды – Людмила.