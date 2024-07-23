25-летний вратарь «Реала» Андрей Лунин может покинуть мадридский клуб в летнее трансферное окно.

По информации Teamtalk, на украинца претендует английский «Ливерпуль». Дело дошло до конкретных переговоров и английский клуб приблизился к подписанию украинца. Ожидается, что украинский вратарь может навязать борьбу за место в воротах Алиссону, или заменить его, если бразилец перейдет в саудовский клуб.

Отмечается, что «Ливерпуль» готов заплатить за Лунина 25 миллионов фунтов стерлингов, что должно устроить «королевский клуб».

Лунин в прошлом сезоне провел за «Реал» 31 матч, в которых пропустил 32 гола и 12 раз отыграл на ноль.

Ранее украинский вратарь Андрей Лунин рассказал, готов ли он продлить контракт с «Реалом».