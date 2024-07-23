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  4. Ливерпуль приблизился к покупке звездного украинца. Сумма сделки – £25 млн
Англия
23 июля 2024, 10:25 |
4574
3

Ливерпуль приблизился к покупке звездного украинца. Сумма сделки – £25 млн

Андрей Лунин может стать игроком английского клуба

23 июля 2024, 10:25 |
4574
3
Ливерпуль приблизился к покупке звездного украинца. Сумма сделки – £25 млн
Getty Images/Global Images Ukraine. Андрей Лунин

25-летний вратарь «Реала» Андрей Лунин может покинуть мадридский клуб в летнее трансферное окно.

По информации Teamtalk, на украинца претендует английский «Ливерпуль». Дело дошло до конкретных переговоров и английский клуб приблизился к подписанию украинца. Ожидается, что украинский вратарь может навязать борьбу за место в воротах Алиссону, или заменить его, если бразилец перейдет в саудовский клуб.

Отмечается, что «Ливерпуль» готов заплатить за Лунина 25 миллионов фунтов стерлингов, что должно устроить «королевский клуб».

Лунин в прошлом сезоне провел за «Реал» 31 матч, в которых пропустил 32 гола и 12 раз отыграл на ноль.

Ранее украинский вратарь Андрей Лунин рассказал, готов ли он продлить контракт с «Реалом».

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Реал Мадрид Андрей Лунин трансферы АПЛ трансферы Ла Лиги Ливерпуль трансферы
Дмитро Олійник Источник: TeamTalk
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Комментарии 3
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🔱Avtoigor🔱
Це його шанс самоствердитися 
Якщо це правда, то бажаю йому всього найкращого у новому клубі
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0
🔱Avtoigor🔱
Ну він точно не краще Аліссона, але як дублер підійде 
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0
🔱Avtoigor🔱
Для мене це несподіванка, бо Я є вболівальником Ліверпуля.
Навіть не знаю як на це реагувати
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0
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