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Украина. Премьер лига
23 июля 2024, 09:15 | Обновлено 23 июля 2024, 09:24
1079
4

Ворскла хочет снесли свой стадион в Полтаве

Бело-зеленые намерены построить новую компактную арену

23 июля 2024, 09:15 | Обновлено 23 июля 2024, 09:24
1079
4
Ворскла хочет снесли свой стадион в Полтаве
ФК Ворскла Полтава

Полтавская «Ворскла» обратилась в Полтавский городской совет с ходатайством о передаче стадиона «Ворскла» имени Алексей Бутовского с баланса городской общины в собственность клуба.

Президент «Ворсклы» Роман Черняк публично уведомил о том, что клуб вынашивает идею реконструкции арены.

Есть идея снести нынешний стадион и построить на его месте новый вместимость примерно в 8500 мест.

Стадион «Ворскла» имени Алексея Бутовского открыт в 1950-х годах и более полувека пережил несколько реконструкций. В настоящее время он вмещает согласно официальным данным 24 795 зрителей.

В случае согласования строительство нового стадиона будут начато по завершении войны.

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Ворскла Полтава стадион Ворскла им. А.Бутовского Украинская Премьер-лига чемпионат Украины по футболу
Юрій Остроумов Источник
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Комментарии 4
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Yevginarius
хвойда шо втекла і в розшуку хоче забрати з власності міста стадіон і знести, дуже гарна позиція. В кам'янському подібна шльондра знесла стадіон, а новий побудувати забула
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0
Вано Камикадзе
А зменшення я так розумію з якою метою? щоб звільнити трохи земельки і вклепати там чого фінансово цікавішого, готельчики. ресторанчики, оренда нерухомості, ну і також ЗВІСНО - новий стадіон буде 100% ПРИВАТНИМ ... і назавжди ... 
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0
Вано Камикадзе
тільки у нас в країні , тільки проститутки втікача-олігарха - можуть просити стадіон під знос з ціллю його ЗМЕНШЕННЯ 
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0
Diodora
Хоча б на 18500 глядачів, а то лише 8500... (( Ясно, що зараз більше і не прийде, а років через 3-5, наприклад, може більше 10 тисяч буде ходити, то як тоді? Чи буде змога розширити? Хай тоді будують десь в новому місці свій окремий стадіончик.
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0
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