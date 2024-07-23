Ворскла хочет снесли свой стадион в Полтаве
Бело-зеленые намерены построить новую компактную арену
Полтавская «Ворскла» обратилась в Полтавский городской совет с ходатайством о передаче стадиона «Ворскла» имени Алексей Бутовского с баланса городской общины в собственность клуба.
Президент «Ворсклы» Роман Черняк публично уведомил о том, что клуб вынашивает идею реконструкции арены.
Есть идея снести нынешний стадион и построить на его месте новый вместимость примерно в 8500 мест.
Стадион «Ворскла» имени Алексея Бутовского открыт в 1950-х годах и более полувека пережил несколько реконструкций. В настоящее время он вмещает согласно официальным данным 24 795 зрителей.
В случае согласования строительство нового стадиона будут начато по завершении войны.
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