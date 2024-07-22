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  4. ФОТО. Ворскла показала три комплекта формы на следующий сезон
Украина. Премьер лига
22 июля 2024, 17:44 | Обновлено 22 июля 2024, 18:01
439
1

ФОТО. Ворскла показала три комплекта формы на следующий сезон

Один из вариантов будет нестандартным

22 июля 2024, 17:44 | Обновлено 22 июля 2024, 18:01
439
1
ФОТО. Ворскла показала три комплекта формы на следующий сезон
ФК Ворскла

Полтавская «Ворскла» показала три комплекта формы на сезон 2024/25. Техническим спонсором стала компания Nike.

Отметим, что с нового сезона у полтавчан будет комплект с полосами зеленого, белого и черного цветов. В предыдущем сезоне вместо него была форма серого цвета.

Сообщается, что в ближайшее время обновленная игровая экипировка будет доступна для покупки.

Бело-зеленые по итогам чемпионата 2023/2024 заняли 9-е место в УПЛ.

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Ворскла Полтава игровая форма фото Украинская Премьер-лига
Владимир Клепач Источник: ФК Ворскла
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GloryUkraine
Полосата просто ніяка. 
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