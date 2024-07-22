ФОТО. Ворскла показала три комплекта формы на следующий сезон

Полтавская «Ворскла» показала три комплекта формы на сезон 2024/25. Техническим спонсором стала компания Nike.

Отметим, что с нового сезона у полтавчан будет комплект с полосами зеленого, белого и черного цветов. В предыдущем сезоне вместо него была форма серого цвета.

Сообщается, что в ближайшее время обновленная игровая экипировка будет доступна для покупки.

Бело-зеленые по итогам чемпионата 2023/2024 заняли 9-е место в УПЛ.