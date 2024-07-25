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Лига конференций
25 июля 2024, 22:05 | Обновлено 25 июля 2024, 22:56
392
0

ВИДЕО. Полесье пропустило второй гол от Олимпии на 90+2-й минуте

Житомирский клуб неудачно дебютировал в еврокубках, проиграв соперникам 0:2 в Q2 ЛК 24/25

25 июля 2024, 22:05 | Обновлено 25 июля 2024, 22:56
392
0
ВИДЕО. Полесье пропустило второй гол от Олимпии на 90+2-й минуте

25 июля прошел первый матч второго раунда квалификации Лиги конференций 2024/25 между командами «Олимпия» Любляна (Словения) и «Полесье» Житомир (Украина).

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Поединок состоялся в Любляне на стадионе «Стожице». Игра завершилась поражением волков со счетом 0:2.

Второй мяч на 90+2-й минуте забил Диего Пинту. Ассист на него отдал Юстас Ласицкас.

Для житомирян это был первые в истории клуба матч в еврокубках.

❗️ ВИДЕО. Полесье пропустило второй гол от Олимпии на 90+2-й минуте

ГОЛ! 2:0 Диего Пинту, 90+2 мин.

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Олимпия Любляна Полесье Житомир Олимпия - Полесье видео голов и обзор Лига конференций
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
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