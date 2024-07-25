ВИДЕО. Полесье пропустило второй гол от Олимпии на 90+2-й минуте
Житомирский клуб неудачно дебютировал в еврокубках, проиграв соперникам 0:2 в Q2 ЛК 24/25
25 июля прошел первый матч второго раунда квалификации Лиги конференций 2024/25 между командами «Олимпия» Любляна (Словения) и «Полесье» Житомир (Украина).
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Поединок состоялся в Любляне на стадионе «Стожице». Игра завершилась поражением волков со счетом 0:2.
Второй мяч на 90+2-й минуте забил Диего Пинту. Ассист на него отдал Юстас Ласицкас.
Для житомирян это был первые в истории клуба матч в еврокубках.
❗️ ВИДЕО. Полесье пропустило второй гол от Олимпии на 90+2-й минуте
ГОЛ! 2:0 Диего Пинту, 90+2 мин.
90+2’ GOOOL! 2-0! DIOGO PINTO! 👊🏼 pic.twitter.com/DpeV6BIG7d— NK Olimpija Ljubljana (@nkolimpija) July 25, 2024
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