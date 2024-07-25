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25 июля 2024, 00:55 | Обновлено 25 июля 2024, 01:13
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Лига конференций. Демченко проиграл с Динамо Батуми, автогол Виды за АЕК

Украинский хавбек Сергей Вакуленко был удален в гостевом матче Пюника

25 июля 2024, 00:55 | Обновлено 25 июля 2024, 01:13
103
0
Лига конференций. Демченко проиграл с Динамо Батуми, автогол Виды за АЕК
ФК Динамо Батуми. Андрей Демченко

Вечером 24 июля в пяти парах состоялись первые матчи 2-го раунда квалификации Лиги конференций 2024/25.

Команда Динамо Батуми под руководством украинского тренера Андрея Демченко сенсационно дома уступила черногорскому клубу Дечич (0:2).

Забавно развивались события в матче между командами АЕК Афины из Греции и Интер Эскальдес из Андорры (4:3). Хозяева поля вели со счетом 4:0, но гости неожиданно за последние 25 минут матча забили три гола. При этом на 65-й минуте голом в свои ворота отметился хорватский защитник Домагой Вида, экс-игрок киевского Динамо.

Украинский хавбек Сергей Вакуленко был удален на 60-й минуте в гостевом матче армянского Пюника против Струги из Северной Македонии (1:2).

В оставшихся парах первые поединки Q2 пройдут вечером 25 июля, а ответные встречи запланированы на 1 августа.

Команда житомирского «Полесья» в Любляне дебютирует в еврокубках. 25 июля «Полесье» сыграет со словенской «Олимпией».

Лига конференций 2024/25

2-й раунд квалификации (Q2). Первые матчи, 24 июля

Струга (Северная Македония) – Пюник Ереван (Армения) – 2:1

Голы: Ибраими, 8 (пен), Спировски, 73 – Виллела, 23 (пен)

Рига (Латвия) – Шленск Вроцлав (Польша) – 1:0

Гол: Ньянг, 7

Динамо Батуми (Грузия) – Дечич (Черногория) – 0:2

Голы: Цамай, 62, 66

АЕК Афины (Греция) – Интер Эскальдес (Андорра) – 4:3

Голы: Любичич, 6, Леви Гарсия, 20, Гачинович, 31, Микуди, 53 – Вида, 65 (автогол), Саша, 78 (пен), Мартинес Вити, 83

Клифтонвилл (Северная Ирландия) – Ауда (Латвия) – 1:2

Голы: Конлен, 39 – Огуннийи, 32, Тайво, 76

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Лига конференций статистические расклады Андрей Демченко Динамо Батуми Дечич Тузи АЕК Афины Интер Эскальдес Домагой Вида Рига Шленск Вроцлав автогол Струга Пюник Ауда Сергей Вакуленко удаление (красная карточка)
Николай Степанюк
Николай Степанюк Sport.ua
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