Лига конференций. Демченко проиграл с Динамо Батуми, автогол Виды за АЕК

Вечером 24 июля в пяти парах состоялись первые матчи 2-го раунда квалификации Лиги конференций 2024/25.

Команда Динамо Батуми под руководством украинского тренера Андрея Демченко сенсационно дома уступила черногорскому клубу Дечич (0:2).

Забавно развивались события в матче между командами АЕК Афины из Греции и Интер Эскальдес из Андорры (4:3). Хозяева поля вели со счетом 4:0, но гости неожиданно за последние 25 минут матча забили три гола. При этом на 65-й минуте голом в свои ворота отметился хорватский защитник Домагой Вида, экс-игрок киевского Динамо.

Украинский хавбек Сергей Вакуленко был удален на 60-й минуте в гостевом матче армянского Пюника против Струги из Северной Македонии (1:2).

В оставшихся парах первые поединки Q2 пройдут вечером 25 июля, а ответные встречи запланированы на 1 августа.

Команда житомирского «Полесья» в Любляне дебютирует в еврокубках. 25 июля «Полесье» сыграет со словенской «Олимпией».

Лига конференций 2024/25

2-й раунд квалификации (Q2). Первые матчи, 24 июля

Струга (Северная Македония) – Пюник Ереван (Армения) – 2:1

Голы: Ибраими, 8 (пен), Спировски, 73 – Виллела, 23 (пен)

Рига (Латвия) – Шленск Вроцлав (Польша) – 1:0

Гол: Ньянг, 7

Динамо Батуми (Грузия) – Дечич (Черногория) – 0:2

Голы: Цамай, 62, 66

АЕК Афины (Греция) – Интер Эскальдес (Андорра) – 4:3

Голы: Любичич, 6, Леви Гарсия, 20, Гачинович, 31, Микуди, 53 – Вида, 65 (автогол), Саша, 78 (пен), Мартинес Вити, 83

Клифтонвилл (Северная Ирландия) – Ауда (Латвия) – 1:2

Голы: Конлен, 39 – Огуннийи, 32, Тайво, 76