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  4. Лига конференций. Беседин, Макаренко, Пластун уступили клубу из Люксембурга
Лига конференций Квалификация
Дифферданж 03
23.07.2024 20:00 – FT 1 : 0
Ордабасы
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Лига конференций
24 июля 2024, 00:59 | Обновлено 24 июля 2024, 01:34
114
0

Лига конференций. Беседин, Макаренко, Пластун уступили клубу из Люксембурга

Дифферданж переиграл Ордабасы с минимальным счетом 1:0

24 июля 2024, 00:59 | Обновлено 24 июля 2024, 01:34
114
0
Лига конференций. Беседин, Макаренко, Пластун уступили клубу из Люксембурга
Дифферданж

Вечером 23 июля состоялись первые матчи 2-го раунда квалификации (Q2) Лиги конференций 2024/25.

Команда Ордабасы из Казахстана в гостях уступила клубу Дифферданж из Люксембурга (0:1). Единственный гол для хозяев поля забил португалец Жоржиньо.

За команду гостей сыграли украинцы Артем Беседин (провел на поле первый тайм), Игорь Пластун (отыграл весь матч), Евгений Макаренко (получил желтую карточку).

Остальные первые матчи Q2 Лиги конференций пройдут 25 июля, а ответные поединки запланированы на 1 августа.

Лига конференций 2024/25

2-й раунд квалификации (Q2)

Первые матчи, 23 июля

Дифферданж (Люксембург) – Ордабасы (Казахстан) 1:0

Гол: Жоржинью, 37

Балкани (Косово) Хамрун Спартанс (Мальта) 0:0

Виртус (Сан-Марино) Флора (Эстония) 0:0

Путь чемпионов

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Николай Степанюк
Николай Степанюк Sport.ua
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