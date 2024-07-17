Итоги Q1 ЛЧ. Беседин, Макаренко и Пластун вылетели из Лиги чемпионов

Вечером 17 июля завершился первый раунд квалификации Лиги чемпионов 2024/25.

Команда Ордабасы из Казахстана по итогам двух матчей уступила клубу Петрокуб из Молдовы (дома 0:0, в гостях 0:1).

За команду хозяев поля сыграли украинцы Артем Беседин (провел на поле 64 минуты), Евгений Макаренко и Игорь Пластун (отыграли весь матч).

Ордабасы продолжит выступления в Лиге конференций Q2, соперником будет Дифферданж из Люксембурга.

Киевское Динамо стартует с Q2 Лиги чемпионов. Матчи против сербского Партизана пройдут 23 июля (в польском Люблине) и 31 июля (в сербском Белграде).

Лига чемпионов 2024/25

1-й раунд квалификации (Q1). Ответные матчи, 17 июля

Струга (Северная Македония) – Слован Братислава (Словакия) – 1:2 (первый матч – 2:4)

Динамо Батуми (Грузия) – Лудогорец (Болгария) – 1:0 (первый матч – 1:3)

Дифферданж (Люксембург) – КИ Клаксвик (Ферары) – 0:0 (первый матч – 0:2)

Петрокуб (Молдова) – Ордабасы (Казахстан) – 1:0 (первый матч – 0:0)

Эгнатия (Албания) – Борац Баня-Лука (Босния) – 2:1, игра продолжается (первый матч – 0:1)

Ларн (Северная Ирландия) – РФШ (Латвия) – 0:4 (первый матч – 0:3)

Все пары 1-го раунда квалификации ЛЧ

Пары 2-го раунда квалификации ЛЧ