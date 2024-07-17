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ЛЧ Квалификация
Эгнатия
17.07.2024 22:00 – 125 2 : 1
1 : 2 Серия пенальти Серия пенальти
Борац Баня-Лука
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Лига чемпионов
17 июля 2024, 23:59 | Обновлено 18 июля 2024, 00:15
508
0

Итоги Q1 ЛЧ. Беседин, Макаренко и Пластун вылетели из Лиги чемпионов

Ордабасы из Казахстана уступил команде Петрокуб из Молдовы

17 июля 2024, 23:59 | Обновлено 18 июля 2024, 00:15
508
0
Итоги Q1 ЛЧ. Беседин, Макаренко и Пластун вылетели из Лиги чемпионов
ФК Ордабасы. Евгений Макаренко

Вечером 17 июля завершился первый раунд квалификации Лиги чемпионов 2024/25.

Команда Ордабасы из Казахстана по итогам двух матчей уступила клубу Петрокуб из Молдовы (дома 0:0, в гостях 0:1).

За команду хозяев поля сыграли украинцы Артем Беседин (провел на поле 64 минуты), Евгений Макаренко и Игорь Пластун (отыграли весь матч).

Ордабасы продолжит выступления в Лиге конференций Q2, соперником будет Дифферданж из Люксембурга.

Киевское Динамо стартует с Q2 Лиги чемпионов. Матчи против сербского Партизана пройдут 23 июля (в польском Люблине) и 31 июля (в сербском Белграде).

Лига чемпионов 2024/25

1-й раунд квалификации (Q1). Ответные матчи, 17 июля

Струга (Северная Македония) – Слован Братислава (Словакия) – 1:2 (первый матч – 2:4)

Динамо Батуми (Грузия) – Лудогорец (Болгария) – 1:0 (первый матч – 1:3)

Дифферданж (Люксембург) – КИ Клаксвик (Ферары) – 0:0 (первый матч – 0:2)

Петрокуб (Молдова) – Ордабасы (Казахстан) – 1:0 (первый матч – 0:0)

Эгнатия (Албания) – Борац Баня-Лука (Босния) – 2:1, игра продолжается (первый матч – 0:1)

Ларн (Северная Ирландия) – РФШ (Латвия) – 0:4 (первый матч – 0:3)

Все пары 1-го раунда квалификации ЛЧ

Пары 2-го раунда квалификации ЛЧ

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Лига чемпионов статистические расклады Ордабасы Петрокуб Хынчешты Артем Беседин Евгений Макаренко Игорь Пластун Струга Слован Братислава Динамо Батуми Лудогорец Дифферданж КИ Клаксвик Эгнатия Борац Баня-Лука Ларн РФШ
Николай Степанюк
Николай Степанюк Sport.ua
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