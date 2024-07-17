Итоги Q1 ЛЧ. Беседин, Макаренко и Пластун вылетели из Лиги чемпионов
Ордабасы из Казахстана уступил команде Петрокуб из Молдовы
Вечером 17 июля завершился первый раунд квалификации Лиги чемпионов 2024/25.
Команда Ордабасы из Казахстана по итогам двух матчей уступила клубу Петрокуб из Молдовы (дома 0:0, в гостях 0:1).
За команду хозяев поля сыграли украинцы Артем Беседин (провел на поле 64 минуты), Евгений Макаренко и Игорь Пластун (отыграли весь матч).
Ордабасы продолжит выступления в Лиге конференций Q2, соперником будет Дифферданж из Люксембурга.
Киевское Динамо стартует с Q2 Лиги чемпионов. Матчи против сербского Партизана пройдут 23 июля (в польском Люблине) и 31 июля (в сербском Белграде).
Лига чемпионов 2024/25
1-й раунд квалификации (Q1). Ответные матчи, 17 июля
Струга (Северная Македония) – Слован Братислава (Словакия) – 1:2 (первый матч – 2:4)
Динамо Батуми (Грузия) – Лудогорец (Болгария) – 1:0 (первый матч – 1:3)
Дифферданж (Люксембург) – КИ Клаксвик (Ферары) – 0:0 (первый матч – 0:2)
Петрокуб (Молдова) – Ордабасы (Казахстан) – 1:0 (первый матч – 0:0)
Эгнатия (Албания) – Борац Баня-Лука (Босния) – 2:1, игра продолжается (первый матч – 0:1)
Ларн (Северная Ирландия) – РФШ (Латвия) – 0:4 (первый матч – 0:3)
Все пары 1-го раунда квалификации ЛЧ
Пары 2-го раунда квалификации ЛЧ
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