Первый раунд Лиги чемпионов. Вакуленко и Братков проиграли с Пюником

Вечером 16 июля состоялись ответные матчи 1-го раунда квалификации (Q1) Лиги чемпионов 2024/25 в 8 парах.

Украинцы Сергей Вакуленко и Антон Братков сыграли за Пюник из Армении весь матч против динамо из минска (0:0 в гостях, 0:1 дома). Армянский Пюник продолжит выступления в Лиге конференций Q2.

Чемпион Литвы Паневежис прошел финскую команду ХИК Хельсинки (3:0 дома, 1:1 в гостях). У литовской команды украинский защитник Андрей Карвацкий остался в резерве.

В оставшихся парах ответные матчи 1-го раунда ЛЧ пройдут вечером 17 июля.

Киевское Динамо стартует с Q2 Лиги чемпионов. Матчи против сербского Партизана пройдут 23 июля (в польском Люблине) и 31 июля (в сербском Белграде).

Лига чемпионов 2024/25

1-й раунд квалификации (Q1). Ответные матчи, 16 июля

Балкани (Косово) – УЭ Санта Колома (Андорра) – 1:2 д.в., пен. 5:6 (первый матч – 2:1)

Голы: Хамиди, 109 – Моэдано, 90+2, Де Хесус, 102

ХИК (финляндия) – Паневежис (Литва) – 1:1 (первый матч – 0:3)

Голы: Эрвин, 38 – Велюлис, 45

Линкольн Ред Импс (Гибралтар) – Хамрун (Мальта) – 0:1, пен. 5:4 (первый матч – 1:0)

Гол: Витао, 89

Пюник Ереван (Армения) – динамо минск (беларусь) – 0:1 (первый матч – 0:0)

Гол: Гаврилович, 90 (пен)

Целе (Словения) – Флора (Эстония) – 2:1 (первый матч – 5:0)

Голы: Матко, 73 (пен), Карничник, 76 – Варьюнд, 12

ФКСБ [Стяуа] Бухарест (Румыния) – Виртус (Сан-Марино) – 4:0 (первый матч – 7:1)

Голы: Белуцэ, 20, Эджума, 28, 36, Микулеску, 72

Дечич (Черногория) – Нью-Сейнтс (Уэльс) – 1:1 (первый матч – 0:3)

Голы: Каевич, 72 – Янг, 43 (пен)

Шэмрок Роверс (Ирландия) – Викингур Рейкьявик (Исландия) – 2:1 (первый матч – 0:0)

Голы: Кенни, 8, 20 – Хансен, 60

Все пары 1-го раунда квалификации ЛЧ

Пары 2-го раунда квалификации ЛЧ