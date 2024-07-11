Ничья для Беседина и Макаренко. Сыграны матчи 1-го раунда Лиги чемпионов
Ордабасы из Казахстана сыграл в нулевую ничью с клубом Петрокуб из Молдовы
В мид-уик в Европе стартовал новый сезон Лиги чемпионов 2024/25.
Вечером 10 июля состоялись первые матчи 1-го раунда квалификации ЛЧ.
Команда Ордабасы из Казахстана сыграла вничью с клубом Петрокуб из Молдовы (0:0).
За команду хозяев поля сыграли украинцы Артем Беседин (провел на поле 66 минут), Евгений Макаренко (отыграл весь матч) и Игорь Пластун (тоже весь матч, получил желтую карточку).
Украинцы Сергей Вакуленко и Антон Братков сыграли за Пюник из Армении весь матч против динамо из минска (0:0).
Ответные поединки запланированы на 16 и 17 июля.
Лига чемпионов 2024/25
1-й раунд квалификации. Первые матчи, 10 июля
Ордабасы (Казахстан) – Петрокуб (Молдова) – 0:0
Флора (Эстония) – Целе (Словения) – 0:5
Голы: Матко, 7, Вуклишевич, 10, Забуковник, 45+1, Ааронс, 71, Светлин, 90
РФШ (Латвия) – Ларн (Северная Ирландия) – 3:0
Голы: Кигурс, 30, Балодис, 49, Панич, 60
Слован Братислава (Словакия) – Струга (Северная Македония) – 4:2
Голы: Вайсс, 16, Мак, 36, Куцка, 85, 90+1 – Ибраими, 55 (пен), 74
КИ Клаксвик (Фареры) – Дифферданж (Люксембург) – 2:0
Голы: Фредериксберг, 12, 45+4 (пен)
Лудогорец (Болгария) – Динамо Батуми (Грузия) – 3:1
Голы: Текпетей, 13, Рик, 24, Витри, 72 – Мамучашвили, 62
динамо минск (беларусь) – Пюник Ереван (Армения) – 0:0
Борац Баня-Лука (Босния и Герц.) – Энатмя (Албания) – 1:0
Гол: Хреля, 90+6
Все пары первого раунда квалификации ЛЧ
Лига конференций 2024/25
1-й раунд квалификации. Первые матчи, 10 июля
Вележ (Босния и Герцеговина) – Интер Эскальдес (Андорра) – 1:1
Голы: Алвес Лусио, 65 – Лопес Эло, 34
Ауда (Латвия) – Б36 Торсхавн (Фареры) – 2:0
Голы: Абдулрахман, 12, Траоре, 85
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