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Лига чемпионов
11 июля 2024, 01:45 | Обновлено 11 июля 2024, 02:28
193
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Ничья для Беседина и Макаренко. Сыграны матчи 1-го раунда Лиги чемпионов

Ордабасы из Казахстана сыграл в нулевую ничью с клубом Петрокуб из Молдовы

11 июля 2024, 01:45 | Обновлено 11 июля 2024, 02:28
193
0
Ничья для Беседина и Макаренко. Сыграны матчи 1-го раунда Лиги чемпионов
ФК Ордабасы. Артем Беседин

В мид-уик в Европе стартовал новый сезон Лиги чемпионов 2024/25.

Вечером 10 июля состоялись первые матчи 1-го раунда квалификации ЛЧ.

Команда Ордабасы из Казахстана сыграла вничью с клубом Петрокуб из Молдовы (0:0).

За команду хозяев поля сыграли украинцы Артем Беседин (провел на поле 66 минут), Евгений Макаренко (отыграл весь матч) и Игорь Пластун (тоже весь матч, получил желтую карточку).

Украинцы Сергей Вакуленко и Антон Братков сыграли за Пюник из Армении весь матч против динамо из минска (0:0).

Ответные поединки запланированы на 16 и 17 июля.

Лига чемпионов 2024/25

1-й раунд квалификации. Первые матчи, 10 июля

Ордабасы (Казахстан) – Петрокуб (Молдова) – 0:0

Флора (Эстония) – Целе (Словения) – 0:5

Голы: Матко, 7, Вуклишевич, 10, Забуковник, 45+1, Ааронс, 71, Светлин, 90

РФШ (Латвия) – Ларн (Северная Ирландия) – 3:0

Голы: Кигурс, 30, Балодис, 49, Панич, 60

Слован Братислава (Словакия) – Струга (Северная Македония) – 4:2

Голы: Вайсс, 16, Мак, 36, Куцка, 85, 90+1 – Ибраими, 55 (пен), 74

КИ Клаксвик (Фареры) – Дифферданж (Люксембург) – 2:0

Голы: Фредериксберг, 12, 45+4 (пен)

Лудогорец (Болгария) – Динамо Батуми (Грузия) – 3:1

Голы: Текпетей, 13, Рик, 24, Витри, 72 – Мамучашвили, 62

динамо минск (беларусь) – Пюник Ереван (Армения) – 0:0

Борац Баня-Лука (Босния и Герц.) – Энатмя (Албания) – 1:0

Гол: Хреля, 90+6

Все пары первого раунда квалификации ЛЧ

Лига конференций 2024/25

1-й раунд квалификации. Первые матчи, 10 июля

Вележ (Босния и Герцеговина) – Интер Эскальдес (Андорра) – 1:1

Голы: Алвес Лусио, 65 – Лопес Эло, 34

Ауда (Латвия) – Б36 Торсхавн (Фареры) – 2:0

Голы: Абдулрахман, 12, Траоре, 85

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Николай Степанюк
Николай Степанюк Sport.ua
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