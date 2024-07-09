Стартовал новый сезон ЛЧ. Крупные победы Паневежиса, Нью-Сейнтс, Стяуа
Вечером 9 июля состоялись первые матчи 1-го раунда квалификации ЛЧ в 6 парах
В Европе стартовал новый сезон Лиги чемпионов 2024/25.
Вечером 9 июля состоялись первые матчи 1-го раунда квалификации ЛЧ в 6 парах.
Крупные победы одержали команды Паневежис (Литва), Нью-Сейнтс (Уэльс), ФКСБ [бывший Стяуа] (Румыния).
Еще в нескольких парах первые матчи пройдут 10 июля. Ответные поединки запланированы на 16 и 17 июля.
Лига чемпионов 2024/25
1-й раунд квалификации. Первые матчи, 9 июля
Паневежис (Литва) – ХИК (Финляндия) – 3:0
Голы: Велюлис, 17, Горобцов 65 (пен), Мбо, 67
Хамрун Спартанс (Мальта) – Линкольн Ред Импс (Гибралтар) – 0:1
Гол: Бритто, 37
Нью-Сейнтс (Уэльс) – Дечич (Черногория) – 3:0
Голы: Янг 4, Янг 28, Дэвис, 39
УЕ Санта-Колома (Андорра) – Балкани (Косово) – 1:2
Голы: Эль-Газуи, 22 – Эмерлаху, 42 (пен), Каррица 90
Викингур Рейкьявик (Исландия) – Шэмрок Роверс (Ирландия) – 0:0
Виртус (Сан-Марино) – ФКСБ [Стяуа] Бухарест (Румыния) – 1:7
Голы: Баттистини, 86 – Олару, 6 (пен), 11, 37, Попа, 22, 27, Микулеску, 70, 73
Все пары первого раунда квалификации ЛЧ
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