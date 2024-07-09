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Лига Чемпионов Квалификация
Хамрун Спартанс
09.07.2024 19:45 – FT 0 : 1
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Лига чемпионов
09 июля 2024, 23:58 | Обновлено 10 июля 2024, 00:25
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0

Стартовал новый сезон ЛЧ. Крупные победы Паневежиса, Нью-Сейнтс, Стяуа

Вечером 9 июля состоялись первые матчи 1-го раунда квалификации ЛЧ в 6 парах

09 июля 2024, 23:58 | Обновлено 10 июля 2024, 00:25
113
0
Стартовал новый сезон ЛЧ. Крупные победы Паневежиса, Нью-Сейнтс, Стяуа
ФК Паневежис

В Европе стартовал новый сезон Лиги чемпионов 2024/25.

Вечером 9 июля состоялись первые матчи 1-го раунда квалификации ЛЧ в 6 парах.

Крупные победы одержали команды Паневежис (Литва), Нью-Сейнтс (Уэльс), ФКСБ [бывший Стяуа] (Румыния).

Еще в нескольких парах первые матчи пройдут 10 июля. Ответные поединки запланированы на 16 и 17 июля.

Лига чемпионов 2024/25

1-й раунд квалификации. Первые матчи, 9 июля

Паневежис (Литва) – ХИК (Финляндия) – 3:0

Голы: Велюлис, 17, Горобцов 65 (пен), Мбо, 67

Хамрун Спартанс (Мальта) – Линкольн Ред Импс (Гибралтар) – 0:1

Гол: Бритто, 37

Нью-Сейнтс (Уэльс) – Дечич (Черногория) – 3:0

Голы: Янг 4, Янг 28, Дэвис, 39

УЕ Санта-Колома (Андорра) – Балкани (Косово) – 1:2

Голы: Эль-Газуи, 22 – Эмерлаху, 42 (пен), Каррица 90

Викингур Рейкьявик (Исландия) – Шэмрок Роверс (Ирландия) – 0:0

Виртус (Сан-Марино) – ФКСБ [Стяуа] Бухарест (Румыния) – 1:7

Голы: Баттистини, 86 – Олару, 6 (пен), 11, 37, Попа, 22, 27, Микулеску, 70, 73

Все пары первого раунда квалификации ЛЧ

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Лига чемпионов ФКСБ (Стяуа Бухарест) Паневежис ХИК Хельсинки Хамрун Спартанс Линкольн Ред Импс Нью-Сейнтс Дечич Тузи Санта-Колома Балкани Сува-Река Викингур Шэмрок Роверс
Николай Степанюк
Николай Степанюк Sport.ua
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