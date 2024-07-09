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Лига чемпионов
09 июля 2024, 16:50 | Обновлено 09 июля 2024, 17:31
3910
5

Таблица коэффициентов УЕФА. Украина начинает евросезон с 19-й позиции

В сезоне 2024/25 Украину будут представлять 5 команд

09 июля 2024, 16:50 | Обновлено 09 июля 2024, 17:31
3910
5
Таблица коэффициентов УЕФА. Украина начинает евросезон с 19-й позиции
УЕФА

Вечером 9 июля пройдут первые матчи еврокубков 2024/25. Изучаем, как выглядит на старте сезона таблица коэффициентов УЕФА.

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В рейтинге 2025 Украина имеет 19-ю позицию (22.000). Шахтер попал напрямую в основной раунд ЛЧ, благодаря чему Украина уже получила 1.200 балла (6 бонусных очков, деленных на 5 клубов).

Цель на сезон – подняться в топ-15 по итогам рейтинга 2025, чтобы вернуть 5 команд в еврокубках для сезона 2026/27. Учитывая отставание в 4.625 баллов от Греции, идущей 15-й (26.625), это будет сделать довольно сложно.

Ранее в рейтинге УЕФА за 2024 год Украина набрала 28.000 и заняла окончательную 18-ю позицию. Финишировав вне топ-15, Украина будет представлена лишь 4 клубами через сезон, в еврокубках 2025/26. Интересно, что в сезоне 2023/24 Украина получила меньше баллов (4.100), чем стране-агрессору рф насчитали при дисквалификации (4.333).

В сезоне 2024/25 Украину будут представлять 5 команд

  • 1. Шахтер Донецк – прямая путевка в основной раунд Лиги чемпионов
  • 2. Динамо Киев – 2-й раунд квалификации Лиги чемпионов (соперник – Партизан Белград, Сербия)
  • 3. Кривбасс Кривой Рог – 3-й раунд квалификации Лиги Европы (оппонент пока не определен)
  • 4. Днепр-1 – 2-й раунд квалификации Лиги конференций (соперник – Академия Пушкаша, Венгрия)
  • 5. Полесье Житомир – 2-й раунд отбора Лиги конференций (соперник – Олимпия Любляна, Словения)

Учитывая возможное снятие Днепра-1 со всех турниров из-за отсутствия финансирования, Украина может сразу остаться с 4 клубами, однако набранные очки в таблице коэффициентов будут все равно делиться на 5 команд. Впрочем, есть небольшая вероятность, что УЕФА разрешит произвести замену Днепра-1 на львовский Рух, занявший 6-е место в УПЛ 2023/24.

​Таблица коэффициентов УЕФА 2025

(влияет на распределение путевок в сезоне 2026/27)

Итоговая таблица коэффициентов 2024

(влияет на распределение путевок в сезоне 2025/26)

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Николай Степанюк
Николай Степанюк Sport.ua
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Комментарии 5
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Обсервер Влад
Зараз задача у України не набирати очки, а хоча б назбирати кілька команд, щоб взяти участь у цих єврокубках.
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+3
Олег Мандрівник
А пятая какая? Д-1 уже сушит вёсла
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+3
Boodya
Писав сотню разів, напишу ще раз.
Зараз для нас 3 команди в єврокубках це стеля, тому не бачу приводу сумувати, що ми на 19-й позиції.
Такий рівень у нас зараз, прийде час і піднімемось
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+1
nick07
піднятись знову до ТОП-15 це нереально, тим більше якщо грати будуть лише 2 команди.
в принципі і менше команд то вже немає куди падати. 
Так що сподіваємось на вдалий результат ДК і ШД та можливо появи 3 сили і за пару років може буде йти мова про 15
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+1
kadaad
Не пять, а четыре. Днепр-1 уже все.... Только попортил нам коэффициент!!!
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0
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Теннис
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