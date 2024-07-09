Евроосень для Шахтера и Динамо. Обновлен предполагаемый посев в еврокубках

Эксперты Football Rankings обновили проектный посев в еврокубках на следующий евросезон 2024/25.

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Донецкий «Шахтер» гарантированно будет во 2-й корзине основного раунда Лиги чемпионов 2024/25.

Аналитики прогнозируют киевскому «Динамо» место во 3-й корзине основного раунда Лиги Европы 2024/25.

А вот в основном этапе Лиги конференций 2024/25 эксперты не видят ни одного украинского клуба.

В основном раунде каждого еврокубкового турнира 2024/25 сыграют по 36 команд. Деления на группы не будет.

Соперники во всех турах будут определены одной жеребьевкой по швейцарской системе до старта основного раунда. Перед этим 36 участников будут распределены на 4 корзины по 9 команд (в ЛЧ и ЛЕ), в зависимости от клубного рейтинга.

По итогам жеребьевки каждый клуб проведет матчи против двух команд из каждой корзины (один матч – дома, другой – в гостях).

В Лиге чемпионов и Лиги Европы будет сыграно 8 туров, а в Лиге конференций останется 6 игровых дней.

Лига чемпионов 2024/25. Прогнозируемые корзины посева

Лига Европы 2024/25. Прогнозируемые корзины посева

Лига конференций 2024/25. Прогнозируемые корзины посева

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Лига чемпионов. 1-й раунд квалификации

Лига Европы. 1-й раунд квалификации

Лига конференций. 1-й раунд квалификации