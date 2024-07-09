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Лига чемпионов
09 июля 2024, 17:23 | Обновлено 09 июля 2024, 17:31
926
1

Евроосень для Шахтера и Динамо. Обновлен предполагаемый посев в еврокубках

Горняки попали во вторую корзину в ЛЧ, а киевлянам прогнозируют место в ЛЕ

09 июля 2024, 17:23 | Обновлено 09 июля 2024, 17:31
926
1
Евроосень для Шахтера и Динамо. Обновлен предполагаемый посев в еврокубках
УЕФА

Эксперты Football Rankings обновили проектный посев в еврокубках на следующий евросезон 2024/25.

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Донецкий «Шахтер» гарантированно будет во 2-й корзине основного раунда Лиги чемпионов 2024/25.

Аналитики прогнозируют киевскому «Динамо» место во 3-й корзине основного раунда Лиги Европы 2024/25.

А вот в основном этапе Лиги конференций 2024/25 эксперты не видят ни одного украинского клуба.

В основном раунде каждого еврокубкового турнира 2024/25 сыграют по 36 команд. Деления на группы не будет.

Соперники во всех турах будут определены одной жеребьевкой по швейцарской системе до старта основного раунда. Перед этим 36 участников будут распределены на 4 корзины по 9 команд (в ЛЧ и ЛЕ), в зависимости от клубного рейтинга.

По итогам жеребьевки каждый клуб проведет матчи против двух команд из каждой корзины (один матч – дома, другой – в гостях).

В Лиге чемпионов и Лиги Европы будет сыграно 8 туров, а в Лиге конференций останется 6 игровых дней.

Лига чемпионов 2024/25. Прогнозируемые корзины посева

Лига Европы 2024/25. Прогнозируемые корзины посева

Лига конференций 2024/25. Прогнозируемые корзины посева

Лига чемпионов. 1-й раунд квалификации

Лига Европы. 1-й раунд квалификации

Лига конференций. 1-й раунд квалификации

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Николай Степанюк
Николай Степанюк Sport.ua
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Комментарии 1
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nick07
ну що ж, чудово що хоча б так. було б непогано якби ДК змогло пробитись в групу ЛЄ (група в ЛЧ це з рангу фантастики, на жаль, зараз жоден український клуб не зможе пройти крізь сито кваліфікації)
Щодо ЛК - що поробиш, якщо лише 2 клуби можуть більш-менш гідно представляти Україну в єврокубках. (хоча Кривбас і має шанси зачепитись за ЛК)
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