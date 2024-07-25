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Испания
25 июля 2024, 21:42 | Обновлено 25 июля 2024, 21:51
560
2

Интересные названия. Стали известны некоторые прозвища игроков Реала

В раздевалке «сливочных» явно царит хорошая атмосфера

25 июля 2024, 21:42 | Обновлено 25 июля 2024, 21:51
560
2
Интересные названия. Стали известны некоторые прозвища игроков Реала
Getty Images/Global Images Ukraine. Реал Мадрид

В раздевалке «Реала» игроки дали друг другу интересные прозвища, раскрывающие их особенности и характер.

Высокого (200 см) вратаря Тибо Куртуа товарищи по команде называют Жирафом. Антонио Рюдигер получил прозвище Псих, а Давида Алабу окрестили Алабамой. Ферлан Менди известен как Генерал, а Эдуардо Камавинга – Пантера.

Уругвайский полузащитник Федерико Вальверде имеет сразу несколько прозвищ: Сокол, Гаучо (в честь уругвайских всадников) и Бомба, из-за мощности его ударов.

Молодой турецкий талант Арда Гюлер получил прозвище Аби, что на его родном языке означает «старший брат», а звезду английского футбола Джуда Беллингема партнеры называют Беллиголом, намекая на его бомбардирские способности.

Раннее сообщалось о том, что Байер хочет арендовать вундеркинда Реала.

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Тибо Куртуа Антонио Рюдигер Давид Алаба Ферлан Менди Эдуардо Камавинга Федерико Вальверде Арда Гюлер Джуд Беллингем
Алексей Тиньков Источник: New York Times
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zhyr
Прізвисько Луніна буде окремою новиною))
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