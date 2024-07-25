ВИДЕО. Полесье пропустило на 56-й минуте в своем первом матче в еврокубках
Рауль Флоруц из Олимпии Любляна поразил ворота житомирского клуба в Q2 ЛК 2024/25
25 июля проходит первый матч второго раунда квалификации Лиги конференций 2024/25 между командами «Олимпия» Любляна (Словения) и «Полесье» Житомир (Украина).
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Поединок проходит в Любляне на стадионе «Стожице», игра начнется в 20:00 по киевскому времени.
На 56-й минуте счет открыл Рауль Флоруц. Ассист на него отдал Дино Коич.
Для житомирского клуба это первый в истории еврокубковый поединок.
❗️ ВИДЕО. Полесье пропустило на 56-й минуте в своем первом матче в еврокубках
ГОЛ! 1:0, Флоруц
56’ GOOOL! 1-0! RAUL! 😍 pic.twitter.com/GcqxofAtM3— NK Olimpija Ljubljana (@nkolimpija) July 25, 2024
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