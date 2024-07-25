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Лига конференций
25 июля 2024, 21:23 | Обновлено 25 июля 2024, 21:58
879
1

ВИДЕО. Полесье пропустило на 56-й минуте в своем первом матче в еврокубках

Рауль Флоруц из Олимпии Любляна поразил ворота житомирского клуба в Q2 ЛК 2024/25

25 июля 2024, 21:23 | Обновлено 25 июля 2024, 21:58
879
1
ВИДЕО. Полесье пропустило на 56-й минуте в своем первом матче в еврокубках

25 июля проходит первый матч второго раунда квалификации Лиги конференций 2024/25 между командами «Олимпия» Любляна (Словения) и «Полесье» Житомир (Украина).

  • Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Поединок проходит в Любляне на стадионе «Стожице», игра начнется в 20:00 по киевскому времени.

На 56-й минуте счет открыл Рауль Флоруц. Ассист на него отдал Дино Коич.

Для житомирского клуба это первый в истории еврокубковый поединок.

❗️ ВИДЕО. Полесье пропустило на 56-й минуте в своем первом матче в еврокубках

ГОЛ! 1:0, Флоруц

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Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
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chevars
Полісся - типова колгоспна команда, без мозків та технічної оснащеності. 0:2 - їм не відіграти. Знову прийдеться у кращому разі двома командами тягнути Україну в кубках
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