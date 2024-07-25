25 июля проходит первый матч второго раунда квалификации Лиги конференций 2024/25 между командами «Олимпия» Любляна (Словения) и «Полесье» Житомир (Украина).

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Поединок проходит в Любляне на стадионе «Стожице», игра начнется в 20:00 по киевскому времени.

На 56-й минуте счет открыл Рауль Флоруц. Ассист на него отдал Дино Коич.

Для житомирского клуба это первый в истории еврокубковый поединок.

❗️ ВИДЕО. Полесье пропустило на 56-й минуте в своем первом матче в еврокубках

ГОЛ! 1:0, Флоруц