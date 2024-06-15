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15 июня 2024, 04:45 | Обновлено 15 июня 2024, 05:08
147
0

ФОТО. Украина U-23 ведет подготовку к финалу турнира Мориса Ревелло

16 июня сыграют победители групп – сборные Кот-д'Ивуара U-20 и Украины U-23.

15 июня 2024, 04:45 | Обновлено 15 июня 2024, 05:08
147
0
ФОТО. Украина U-23 ведет подготовку к финалу турнира Мориса Ревелло
УАФ

16 июня в 19:15 пройдет финальный матч международного турнира Мориса Ревелло.

В финале турнира во Франции сыграют победители групп – сборные Кот-д'Ивуара U-20 и Украины U-23.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Ранее команда Руслана Ротаня стартовала в турнире с уверенной победы над командой Индонезии U-20 (3:0), а затем разгромила сборную Италии U-21 (4:0) и взяла верх над Панамой U-23 (2:0) и Японией U-19 (2:1). Сборная Украины заняла первое место в группе B с 12 очками из 12 возможных.

Победители групп проведут финальный стыковой матч. Сине-желтые сыграют в финале против команды Кот-д'Ивуара U-20, которая досрочно выиграла группу A.

ФОТО. Украина U-23 ведет подготовку к финалу турнира Мориса Ревелло

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Николай Степанюк Источник: Украинская ассоциация футбола (УАФ)
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