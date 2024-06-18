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Чемпионат Европы
18 июня 2024, 00:08 | Обновлено 18 июня 2024, 00:12
172
0

ФОТО. Повторили англичан. Франция стартовала на Евро с минимальной победы

Смотрите лучшие фотомгновения поединка 1-го тура Евро-2024

18 июня 2024, 00:08 | Обновлено 18 июня 2024, 00:12
172
0
ФОТО. Повторили англичан. Франция стартовала на Евро с минимальной победы
Getty Images/Global Images Ukraine. Австрия – Франция

17 июня в немецком Дюссельдорфе состоялся матч 1-го тура группы D Евро-2024 между сборными Австрии и Франции (0:1).

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

На 38-й минуте Франция вышла вперед, автоголом отметился австрийский защитник Вебер

Евро-2024. Группа D, 17 июня.

Австрия – Франция – 0:1
Гол: Вебер, 38 (автогол)

ФОТО. Все решил автогол. Франция начала Евро победой над Австрией

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Дмитро Олійник
Дмитро Олійник Sport.ua
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