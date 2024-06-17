Бог с ней, с игрой, но где же ваш характер?

Хотелось как лучше, а по факту получилось даже хуже, чем всегда. Сборная Украины провалила старт на Евро-2024, разгромно проиграв сборной Румынии.

Есть огромнейшее желание пинать фактически каждого игрока нашей национальной команды за этот поединок. Не меньше желания третировать и тренерский штаб нашей сборной. Во главе с Сергеем Ребровым.

Однако от тотального линчевания постараюсь удержаться. Дальше объясню, почему. Хотя нет, не удержусь. Таки покрою одного нашего товарища «незлым тихим» словом.

Ну, вы, наверное, догадались, о ком я. Собственно, тут не нужно иметь семь пядей во лбу, чтобы догадаться. Конечно же, о нашем голкипере. О вратаре мадридского «Реала», который по-детски обижается, что ему предпочитают Куртуа. Мне кажется, теперь и Андрею должно быть понятно, почему Анчелотти делает выбор в пользу Тибо.

Лунин этот поединок провалил. Целиком и полностью. Да, я понимаю, отдаю отчет в том, что команда и выигрывает, и проигрывает вместе. Однако в любом случае у команды находятся и герои, и антигерои. Настоящим, явным антигероем в нашей сборной был/стал именно Лунин. Тот, кто по определению должен был стать последней надеждой, последним бастионом.

Первый гол – полностью на совести нашего кипера. Более того, его можно смело записывать в ассистенты Мана. Ну и, конечно же, комплимент Станчу: наши футболисты в этой игре и близко так не били по чужим воротам. Да и не близко тоже.

Второй пропущенный мяч – тоже безусловная ошибка вратаря. Пропустить под руками несильный удар почти с тридцати метров – это уровень, уж извините меня за мою желчь, голкипера «Рефрижератора», а не игрока лучшей команды мира.

Был еще один момент, который почти завершился голом при полнейшем попустительстве Лунина: это когда в первом тайме тот-таки Станчу закручивал в ворота прямым ударом от углового флажка. Спасибо каркасу ворот, который не позволил полностью облажаться нашему вратарю.

Getty Images/Global Images Ukraine. Андрей Лунин

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Ну, теперь, кажется, с желчью все. Ну, или почти все. На мой субъективный взгляд, в данном случае, то бишь после такого матча, после такого результата, как минимум нецелесообразно больше разбирать индивидуальные ошибки проигравших. Потому что, если вынести за скобки прорехи Лунина, то их, то есть ошибок, было не так уж и много. Просто вся наша национальная команда в этот мюнхенский полдень выглядела, как одна сплошная ошибка. Как одно сплошное недоразумение.

Не получилось ровным счетом ничего. Учитывая тот факт, что по сравнению с последним товарищеским поединком – против молдован – Ребров в стартовом поединке Евро произвел лишь одну замену, да и ту косметического характера: вместо Яремчука на острие атаки вышел Довбик (о рокировке Миколенко – Зинченко я не упоминаю, так как она получилась вынужденной, и была воспроизведена еще в кишиневской встрече), я могу судить лишь о том, что Ребров выставил лучший на данный момент состав. Я в этом не сомневаюсь. То Петраков мог чудить с поиском основы. И даже Шевченко. А у Реброва на сей счет глаз наметанный. Во всяком случае, мне так кажется. То есть, претензий по стартовому составу быть не может.

Претензии должны быть по игре. Потому что игры как таковой в нашем исполнении и не было. Как оказалось, мы смогли противопоставить оппоненту – не только дисциплинированному, но и еще очень подвижному оппоненту, а то, как забивал Станчу, делает этого оппонента и куда более мастеровитее нас, так вот, мы ему сумели противопоставить лишь владение мячом. Стерильное владение мячом. Кастрированное владение мячом.

Извините меня еще раз за мою резкость, но я так и не понял, как это должно было сыграть. В том смысле, как должна была наша команда забивать голы, как она должна была, в конце концов, побеждать. За счет чего? За счет кого? Довбика надежно перекрыли. Да что там перекрыли: его просто скушал и не подавился Дрегушин. Наши крайние полузащитники Мудрик и Цыганков просто выпали из игры, а средняя линия (Степаненко, Шапаренко, Судаков) явно просела. Мы даже не бились в итоге лбом о стену. Мы просто не бились.

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И сейчас я хочу сказать слова, которые понравятся далеко не всем. А может, и никому не понравятся. Но я все равно должен их сказать. Так вот, перед стартом ЧЕ почти все наши игроки вслух говорили о важности турнира для наших людей. Прежде всего – для тех, кто держит фронт. Кто держит нашу страну. Кто, в конце концов, является главным «акционером» поездки национальной сборной Украины на Евро-2024. И вот для тех, кто там, на фронте, кто держит оборону, удар и страну в целом, товарищи в футболках национальной сборной Украины не сделали ровным счетом ничего. Такое впечатление, что это именно румыны сейчас воюют с агрессором, а в Украине сухо и комфортно.

Обидно до слез.

Обидно еще и потому, что игра не поменялась и после перерыва. Известный своим умением мотивировать, находить нужные слова в тяжелой ситуации эти слова не нашел. Это я о Реброве.

Getty Images/Global Images Ukraine. Cергей Ребров

Хотя замены произвел по делу. И, можно сказать, вовремя. Просто все оказалось бестолково как-то. Я же говорю, что кто бы не вышел в синей футболке в этот раз на поле, все оказались в искусственном положении вне игры.

В первую очередь – из-за крутой, вдохновленной и интенсивной игры соперника. Того самого, которого мы все опасались меньше всего. А во все остальные очереди мы проиграли по собственной глупости. Из-за своих ошибок, из-за своей робости, из-за своей недооценки.

Собственно, и все мы, по эту сторону экрана, внесли свой посильный вклад в то, что сделали нашу сборную практически неприкасаемой и почти уникальной. По всей видимости, некоторые ее члены слишком многое о себе возомнили.

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И еще вот о чем хотел бы сказать. После завершения поединка пришлось услышать (да и прочесть) о том, что, дескать, на старте ЧМ-2006 мы тоже на редкость облажались, но в итоге вышли в четвертьфинал.

Мне нравится ход мыслей авторов подобной оптической иллюзии. Но беда наша сейчас в том, что тогда мы влетели однозначно лучшей команде группы. А уже потом разделались с откровенными слабаками.

Сейчас ситуация кардинально иная. Ибо по факту мы влетели главному слабаку квартета. Я даже боюсь представить, что может быть дальше.

Лично мне в этой связи больше рисуются параллели с ЧЕ-2016.

Но я не хочу их рисовать больше, чем контурными линиями. Я все-таки надеюсь, что люди, которые приехали в Германию защищать честь страны, наконец-то поймут, какую именно страну они представляют. И кого именно.