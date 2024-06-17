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Чемпионат Европы
17 июня 2024, 20:00 | Обновлено 17 июня 2024, 20:02
4659
47

Бог с ней, с игрой, но где же ваш характер?

Обозреватель Sport.ua Валерий Василенко – о провале сборной Украины в стартовом матче Евро-2024

17 июня 2024, 20:00 | Обновлено 17 июня 2024, 20:02
4659
47
Бог с ней, с игрой, но где же ваш характер?
Getty Images/Global Images Ukraine

Хотелось как лучше, а по факту получилось даже хуже, чем всегда. Сборная Украины провалила старт на Евро-2024, разгромно проиграв сборной Румынии.

Есть огромнейшее желание пинать фактически каждого игрока нашей национальной команды за этот поединок. Не меньше желания третировать и тренерский штаб нашей сборной. Во главе с Сергеем Ребровым.

Однако от тотального линчевания постараюсь удержаться. Дальше объясню, почему. Хотя нет, не удержусь. Таки покрою одного нашего товарища «незлым тихим» словом.

Ну, вы, наверное, догадались, о ком я. Собственно, тут не нужно иметь семь пядей во лбу, чтобы догадаться. Конечно же, о нашем голкипере. О вратаре мадридского «Реала», который по-детски обижается, что ему предпочитают Куртуа. Мне кажется, теперь и Андрею должно быть понятно, почему Анчелотти делает выбор в пользу Тибо.

Лунин этот поединок провалил. Целиком и полностью. Да, я понимаю, отдаю отчет в том, что команда и выигрывает, и проигрывает вместе. Однако в любом случае у команды находятся и герои, и антигерои. Настоящим, явным антигероем в нашей сборной был/стал именно Лунин. Тот, кто по определению должен был стать последней надеждой, последним бастионом.

Первый гол – полностью на совести нашего кипера. Более того, его можно смело записывать в ассистенты Мана. Ну и, конечно же, комплимент Станчу: наши футболисты в этой игре и близко так не били по чужим воротам. Да и не близко тоже.

Второй пропущенный мяч – тоже безусловная ошибка вратаря. Пропустить под руками несильный удар почти с тридцати метров – это уровень, уж извините меня за мою желчь, голкипера «Рефрижератора», а не игрока лучшей команды мира.

Был еще один момент, который почти завершился голом при полнейшем попустительстве Лунина: это когда в первом тайме тот-таки Станчу закручивал в ворота прямым ударом от углового флажка. Спасибо каркасу ворот, который не позволил полностью облажаться нашему вратарю.

Getty Images/Global Images Ukraine. Андрей Лунин

***

Ну, теперь, кажется, с желчью все. Ну, или почти все. На мой субъективный взгляд, в данном случае, то бишь после такого матча, после такого результата, как минимум нецелесообразно больше разбирать индивидуальные ошибки проигравших. Потому что, если вынести за скобки прорехи Лунина, то их, то есть ошибок, было не так уж и много. Просто вся наша национальная команда в этот мюнхенский полдень выглядела, как одна сплошная ошибка. Как одно сплошное недоразумение.

Не получилось ровным счетом ничего. Учитывая тот факт, что по сравнению с последним товарищеским поединком – против молдован – Ребров в стартовом поединке Евро произвел лишь одну замену, да и ту косметического характера: вместо Яремчука на острие атаки вышел Довбик (о рокировке Миколенко – Зинченко я не упоминаю, так как она получилась вынужденной, и была воспроизведена еще в кишиневской встрече), я могу судить лишь о том, что Ребров выставил лучший на данный момент состав. Я в этом не сомневаюсь. То Петраков мог чудить с поиском основы. И даже Шевченко. А у Реброва на сей счет глаз наметанный. Во всяком случае, мне так кажется. То есть, претензий по стартовому составу быть не может.

Претензии должны быть по игре. Потому что игры как таковой в нашем исполнении и не было. Как оказалось, мы смогли противопоставить оппоненту – не только дисциплинированному, но и еще очень подвижному оппоненту, а то, как забивал Станчу, делает этого оппонента и куда более мастеровитее нас, так вот, мы ему сумели противопоставить лишь владение мячом. Стерильное владение мячом. Кастрированное владение мячом.

Извините меня еще раз за мою резкость, но я так и не понял, как это должно было сыграть. В том смысле, как должна была наша команда забивать голы, как она должна была, в конце концов, побеждать. За счет чего? За счет кого? Довбика надежно перекрыли. Да что там перекрыли: его просто скушал и не подавился Дрегушин. Наши крайние полузащитники Мудрик и Цыганков просто выпали из игры, а средняя линия (Степаненко, Шапаренко, Судаков) явно просела. Мы даже не бились в итоге лбом о стену. Мы просто не бились.

***

И сейчас я хочу сказать слова, которые понравятся далеко не всем. А может, и никому не понравятся. Но я все равно должен их сказать. Так вот, перед стартом ЧЕ почти все наши игроки вслух говорили о важности турнира для наших людей. Прежде всего – для тех, кто держит фронт. Кто держит нашу страну. Кто, в конце концов, является главным «акционером» поездки национальной сборной Украины на Евро-2024. И вот для тех, кто там, на фронте, кто держит оборону, удар и страну в целом, товарищи в футболках национальной сборной Украины не сделали ровным счетом ничего. Такое впечатление, что это именно румыны сейчас воюют с агрессором, а в Украине сухо и комфортно.

Обидно до слез.

Обидно еще и потому, что игра не поменялась и после перерыва. Известный своим умением мотивировать, находить нужные слова в тяжелой ситуации эти слова не нашел. Это я о Реброве.

Getty Images/Global Images Ukraine. Cергей Ребров

Хотя замены произвел по делу. И, можно сказать, вовремя. Просто все оказалось бестолково как-то. Я же говорю, что кто бы не вышел в синей футболке в этот раз на поле, все оказались в искусственном положении вне игры.

В первую очередь – из-за крутой, вдохновленной и интенсивной игры соперника. Того самого, которого мы все опасались меньше всего. А во все остальные очереди мы проиграли по собственной глупости. Из-за своих ошибок, из-за своей робости, из-за своей недооценки.

Собственно, и все мы, по эту сторону экрана, внесли свой посильный вклад в то, что сделали нашу сборную практически неприкасаемой и почти уникальной. По всей видимости, некоторые ее члены слишком многое о себе возомнили.

***

И еще вот о чем хотел бы сказать. После завершения поединка пришлось услышать (да и прочесть) о том, что, дескать, на старте ЧМ-2006 мы тоже на редкость облажались, но в итоге вышли в четвертьфинал.

Мне нравится ход мыслей авторов подобной оптической иллюзии. Но беда наша сейчас в том, что тогда мы влетели однозначно лучшей команде группы. А уже потом разделались с откровенными слабаками.

Сейчас ситуация кардинально иная. Ибо по факту мы влетели главному слабаку квартета. Я даже боюсь представить, что может быть дальше.

Лично мне в этой связи больше рисуются параллели с ЧЕ-2016.

Но я не хочу их рисовать больше, чем контурными линиями. Я все-таки надеюсь, что люди, которые приехали в Германию защищать честь страны, наконец-то поймут, какую именно страну они представляют. И кого именно.

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Валерий Василенко
Валерий Василенко Sport.ua
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Комментарии 47
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Phantom
Хрін з тими 0:3 якби хоча б гра була, емоції, характер,  моменти...І так і країні настрій поганий,  думав що ці порадують,  але вийшли безхребетні позориська і обісрались
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+10
Alex Komnin
Після Реброва треба вже іноземця звати. Бо знов візьмуть Ротаня, Григорчука, Скрипника, Максимова...
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+6
Saar
100 % про Луніна ! Коли медіа (особливо спорт юей!) розкручувати, типу: "що сказав Анчелотті Луніну після матчу"',"..до матчу", "що сказав президент Реалу","Лунін захотів зарплату, як у Куртуа" і т.д. А при цьому Анчелотті прямо сказав, що чекає повернення Куртуа, Лунін у фіналі ЛЧ не гратиме! А недавно от форварда Вільяреалу 4 банки отримав. Я завжди казав, що Лунін -посередній воротар, це прекрасно бачить і Анчелотті і керівництво Реалі, інакше б навіщо зараз підшукувати нового дублерів Куртуа. Або якби Лунін такий крутий, навіщо віковий Куртуа, якому за 30!???
З Луніним Реал, як Челсі з Мудриком, тільки на порядок дешевше... 
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+5
fedd1979
Лунін зіграв паскудно, нема питань. Але всі бачили нашу гру. 90 хвилин перекидувати мяч без загострень, майже всі паси на загострення - неточні... Лунін своє пропустив. Але хто мав забивати при такій грі?
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+4
fedd1979
Зважаючи на те, що зараз виробляє Словаччина, стає ще образливіше... Чому команда з серйознішими іменами того з Бельгією точно не зробить? Де взагалі тренерські ідеї, де стратегія на гру? Як Ребров міг їм дозволити всю гру займатися позиційними атаками по 30 пасів на кожну? Самі тягнули гру на користь румунів. Тренерського малюнку НУЛЬ. Стадо баранів - від Євро до Євро. За що в нього таказ зарплата - одна з найвищих у тренерів?
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+4
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New Zealander
Абсолютно погоджуюся, що Лунін один із головних творців результату 0:3 в цьому матчі, якщо не головний. Після матчу з Німеччиною було очевидно, що Трубін зараз в кращій формі і треба було його випускати, про що я й казав після матчу з німцями. 
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+4
uhim7
Підписуюсь під кожним словом. Тільки про Матвієнко не згадали.  А так, відчувається така біль і сором. Дякую за статтю!
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+4
an52
Як так виходить, що у нас воротар Реалу лажає? Найкращій бомбардир Ла Ліги жодного удару в створ воріт на завдає? Гравці з клубів АПЛ виглядають наче з команди перших ліги УПЛ? Якась синергія зі знаком мінус
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+3
Istm
лише одне пояснення, яке б їх могло виправдати: якби Румунія за це
пообіцяла передати одну свою батарею для захисту
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+3
uhim7
В мене одне питання особисто до Реброва, якщо Ви розглядаєте Луніна, як основного голкіпера, чому не ставити його на гру з Німеччиною, ок він там щось святкує( напевно це головніше), з Польшою ставите Бущана на розстріл,а потім ставите на Молдову де роботи для вороторя взагалі і не передбачалося, у Лунініа гарні агенти?
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+2
Кирилл Бондаренко
Ребров,коственный виновник поражения,но фактический виновник данного позора,разумеется Лунин.
Первые две банки,це що таке🤔
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+2
Sergei Aalst
Почему опять никто не доносит до ногомячистов ,что ихние пасы друг на друга на своей половине уже достали!!! Ссыкуну ,бояться вперёд идти ,ударить ,обострить!!!? Друг на друга перекладывают ответственность!!! Поэтому и ударов нет ,что в пасы играют ( в итоге теряем мяч)! 
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+2
Mac_Gyver
Команди на полі не було. Або Ребров виснажив гравців на тренуваннях, або у неї проблема з мотивацією та психологією. Тут можна і не називати окремі персоналії. Немає ніякого значення хто саме припустився помилок. Мотор в принципі не завівся. Не було здорової агресії, не було взаємопорозуміння, навіть паси не виходили. 
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+2
AK.228
Реброва на Х уй однозначно… уровень Саудовская Аравия
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+2
Показать Скрыть 9 ответов
SHN
Зато Ярмола рекордсмен😀
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+1
Перець
Його просто нема ,все було зрозуміло після гри з Польщею 
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+1
Alex Komnin
Якась істерика. І Бельгію, і Словакію при потрібному настрої можно обігрувати. Хай автор подивиться на захист Бельгії. Це сором, сьогодні, але треба не істерити. Єдине - Трубін має грати замість Луніна. Поки той не вирішить клубні питання й свої ментальні проблеми.
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+1
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Вася Пупкин
Та хрен с ними с футболистами, стратегии не было. Не видно, что именно задумал ребров, как он хотел сыграть...
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+1
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New Zealander
Хочеться щоб словаки обіграли бельгійців сьогодні, бо не хочеться бути єдиними невдахами ігрового дня. 
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+1
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maxim7777nikonov
Все 100% в точку!   Лунин-это позор Украины. Кто то его оправдывает ?   Так почитайте , что сейчас про его игру Испанские СМИ. 
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