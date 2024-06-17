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17 июня 2024, 12:14 | Обновлено 17 июня 2024, 12:27
212
0

СТАВКА ДНЯ. На что можно поставить в стартовом матче Украины на Евро-2024?

Важные события во всех видах спорта совместно от Sport.ua и GGBET

17 июня 2024, 12:14 | Обновлено 17 июня 2024, 12:27
212
0
СТАВКА ДНЯ. На что можно поставить в стартовом матче Украины на Евро-2024?

В понедельник, 17 июня, любителям спорта и прогнозов стоит обратить внимание на такие события. Выбираем ставку дня вместе с GGBET.

ФУТБОЛ

16:00 Румыния – Украина

Ggbet 4.50 – 3.49 – 1.92

19:00 Бельгия – Словакия

Ggbet 1.51 – 4.50 – 6.95

22:00 Австрия – Франция

Ggbet 5.80 – 4.20 – 1.62

КИБЕРСПОРТ

17:00 Parakeet Gaming – Dynamo Eclot

Ggbet 2.53 – 1.48

18:00 Team UNiTy – Entropiq

Ggbet 3.90 – 1.23

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Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
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