Другие новости17 июня 2024, 12:14 | Обновлено 17 июня 2024, 12:27
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СТАВКА ДНЯ. На что можно поставить в стартовом матче Украины на Евро-2024?
Важные события во всех видах спорта совместно от Sport.ua и GGBET
17 июня 2024, 12:14 | Обновлено 17 июня 2024, 12:27
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В понедельник, 17 июня, любителям спорта и прогнозов стоит обратить внимание на такие события. Выбираем ставку дня вместе с GGBET.
ФУТБОЛ
16:00 Румыния – Украина
19:00 Бельгия – Словакия
22:00 Австрия – Франция
КИБЕРСПОРТ
17:00 Parakeet Gaming – Dynamo Eclot
18:00 Team UNiTy – Entropiq
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