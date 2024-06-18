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Чемпионат Европы
18 июня 2024, 11:58 |
2683
5

За игроком сборной Украины на матче против Румынии следил скаут топ-клуба

«Наполи» продолжает интересоваться Артемом Довбиком

18 июня 2024, 11:58 |
2683
5
За игроком сборной Украины на матче против Румынии следил скаут топ-клуба
Getty Images/Global Images Ukraine

Скаут итальянского «Наполи» вживую следил за украинским нападающим каталонской «Жироны» Артемом Довбиком во время матча 1-го тура группового этапа Евро-2024 между национальными сборными Румынии и Украины (3:0). Об этом сообщает журналист Игорь Бурбас.

В этом поединке 26-летнему футболисту не удалось отличиться результативными действиями, но он отдал 3 передачи под удар партнерам, за что получил довольно высокую оценку 7.0 от статистического портала SofaScore.

В сезоне Ла Лиги 2023/24 Артем Довбик провел провел провел 36 матчей, отметившись 24 забитыми мячами и 8 голевыми передачами. Ранее сообщалось, что его готов приобрести мадридский «Атлетико».

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Дмитро Вербинський Источник: Игорь Бурбас
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Комментарии 5
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pzs123456
Цікаво, а наскільки швидко ці скаути покинули стадіон?
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+1
SHN
А другой скаут следил за Лукаку. Оба не забили,но у Лукаку было огромное желание
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0
Henriklarsson11
уявляю як він піся матчу перехрещувався
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0
anacreon
Перестаньте називати Наполі топ-клубом. Все одно, що будете називати Лестер топ-клубом, бо він одного разу виграв АПЛ і грав у ЛЧ.
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-1
Saar
А за Луніним ніхто не стежив!?😀 Чи після матчу розірвали всі протоколи і анкети і втекли геть!?🤣
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-1
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