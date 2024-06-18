За игроком сборной Украины на матче против Румынии следил скаут топ-клуба

Скаут итальянского «Наполи» вживую следил за украинским нападающим каталонской «Жироны» Артемом Довбиком во время матча 1-го тура группового этапа Евро-2024 между национальными сборными Румынии и Украины (3:0). Об этом сообщает журналист Игорь Бурбас.

В этом поединке 26-летнему футболисту не удалось отличиться результативными действиями, но он отдал 3 передачи под удар партнерам, за что получил довольно высокую оценку 7.0 от статистического портала SofaScore.

В сезоне Ла Лиги 2023/24 Артем Довбик провел провел провел 36 матчей, отметившись 24 забитыми мячами и 8 голевыми передачами. Ранее сообщалось, что его готов приобрести мадридский «Атлетико».