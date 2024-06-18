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  4. Тренер Грузии: «Турция находится под большим давлением, чем мы»
Чемпионат Европы
18 июня 2024, 12:54 |
182
0

Тренер Грузии: «Турция находится под большим давлением, чем мы»

Вилли Саньоль поделился ожиданиями от матча против Турции

18 июня 2024, 12:54 |
182
0
Тренер Грузии: «Турция находится под большим давлением, чем мы»
УЕФА. Вилли Саньоль

Главный тренер сборной Грузии Вилли Саньоль поделился ожиданиями от матча 1-го тура группового этапа Евро-2024 против национальной команды Турции:

«Это наш первый матч, но это также первый матч Турции, и я уверен, что они находятся под большим давлением, чем мы. Можно долго говорить о сильных сторонах Турции, потому что у них много хороших игроков с великолепными техническими способностями. Для нас это будет большой вызов.

После финала плей-офф отбора некоторым игрокам было немного сложно вернуться к повседневной жизни, потому что это было так, будто они жили во сне. Этот сон должен закончиться в определенный момент, и нам нужно снова сосредоточиться. Мы говорили об этом с самого начала лагеря. Сейчас игроки готовы к участию в этом турнире, и я могу сказать, что они дисциплинированы и психологически готовы».

Матч Турция – Грузия состоится 18 июня в 19:00 по киевскому времени.

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Вилли Саньоль сборная Турции по футболу сборная Грузии по футболу Евро-2024 Турция - Грузия
Дмитро Вербинський Источник: УЕФА
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