Где смотреть онлайн матч Евро-2024 Румыния – Украина
17 июня в 16:00 пройдет матч 1-го тура Евро-2024 в немецком Мюнхене
Сборная Украины начинает путь на Евро-2024. В немецком Мюнхене 17 июня в 16:00 состоится матч 1-го тура между командами Румынии и Украины.
Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua
В июне подопечные Сергея Реброва провели три товарищеских матча, готовясь к выступлению на Евро-2024.
Украинцы сыграли вничью с Германией, проиграли Польше (1:3) и разгромили Молдову (4:0).
В группе E также выступают команды Словакии и Бельгии. В плей-офф выйдут по две команды из группы плюс 4 из 6 лучших среди сборных, которые займут третьи места.
Где смотреть онлайн матч Евро-2024 Румыния – Украина
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