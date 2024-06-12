Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Где смотреть онлайн матч Евро-2024 Румыния – Украина
Чемпионат Европы
12 июня 2024, 06:47 |
1548
0

Где смотреть онлайн матч Евро-2024 Румыния – Украина

17 июня в 16:00 пройдет матч 1-го тура Евро-2024 в немецком Мюнхене

12 июня 2024, 06:47 |
1548
0
Где смотреть онлайн матч Евро-2024 Румыния – Украина
УАФ

Сборная Украины начинает путь на Евро-2024. В немецком Мюнхене 17 июня в 16:00 состоится матч 1-го тура между командами Румынии и Украины.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

В июне подопечные Сергея Реброва провели три товарищеских матча, готовясь к выступлению на Евро-2024.

Украинцы сыграли вничью с Германией, проиграли Польше (1:3) и разгромили Молдову (4:0).

В группе E также выступают команды Словакии и Бельгии. В плей-офф выйдут по две команды из группы плюс 4 из 6 лучших среди сборных, которые займут третьи места.

Где смотреть онлайн матч Евро-2024 Румыния – Украина

По теме:
ФОТО. Забавная реакция Судакова на ассисты на Цыганкова и Довбика
Румыния – Украина. Старт Евро-2024. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
США – Бразилия. Прогноз и анонс на товарищеский матч
товарищеские матчи сборная Украины по футболу сборная Румынии по футболу Евро-2024 Румыния - Украина где смотреть
Николай Степанюк
Николай Степанюк Sport.ua
Оцените материал
(3)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Михаил МЕЛЬНИК: «Плотницкому и Ко не хватает не коммуникации, а совести»
Волейбол | 11 июня 2024, 10:50 43
Михаил МЕЛЬНИК: «Плотницкому и Ко не хватает не коммуникации, а совести»
Михаил МЕЛЬНИК: «Плотницкому и Ко не хватает не коммуникации, а совести»

Президент ФВУ рассказал Sport.ua, каковы настоящие корни конфликта с gold generation

ФОТО. Президентка Молдовы обратилась к сборной Украины после победы
Футбол | 11 июня 2024, 21:30 11
ФОТО. Президентка Молдовы обратилась к сборной Украины после победы
ФОТО. Президентка Молдовы обратилась к сборной Украины после победы

Майя Санду пожелала украинской команде успеха на Евро-2024

РЕБРОВ: «Ошибки всегда есть, для этого мы и проводим такие матчи»
Футбол | 11.06.2024, 23:59
РЕБРОВ: «Ошибки всегда есть, для этого мы и проводим такие матчи»
РЕБРОВ: «Ошибки всегда есть, для этого мы и проводим такие матчи»
Молдова – Украина – 0:4. Репетиция перед Евро-2024. Видео голов и обзор
Футбол | 11.06.2024, 21:45
Молдова – Украина – 0:4. Репетиция перед Евро-2024. Видео голов и обзор
Молдова – Украина – 0:4. Репетиция перед Евро-2024. Видео голов и обзор
Лунин оценил разгромную победу сборной Украины в матче против Молдовы
Футбол | 12.06.2024, 03:21
Лунин оценил разгромную победу сборной Украины в матче против Молдовы
Лунин оценил разгромную победу сборной Украины в матче против Молдовы
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Лунин изъявил желание присоединиться к принципиальному сопернику Реала
Лунин изъявил желание присоединиться к принципиальному сопернику Реала
10.06.2024, 03:01 13
Футбол
Майк Тайсон назвал единственного супертяжа, который бил сильнее него
Майк Тайсон назвал единственного супертяжа, который бил сильнее него
10.06.2024, 02:32 2
Бокс
Легендарный Ибрагимович порекомендовал топ-клубу купить звезду из Украины
Легендарный Ибрагимович порекомендовал топ-клубу купить звезду из Украины
11.06.2024, 00:12 5
Футбол
Экс-игрок Динамо обвинил сборную Украины в неполучении звания героя рф
Экс-игрок Динамо обвинил сборную Украины в неполучении звания героя рф
11.06.2024, 11:22 9
Футбол
Усик назвал величайшего хевивейтера в истории бокса
Усик назвал величайшего хевивейтера в истории бокса
11.06.2024, 12:05 2
Бокс
Жена Фьюри против реванша Тайсона с Усиком. Что случилось?
Жена Фьюри против реванша Тайсона с Усиком. Что случилось?
10.06.2024, 02:01 14
Бокс
«Закрой рот». Экс-чемпион мира раскритиковал Фьюри после его боя с Усиком
«Закрой рот». Экс-чемпион мира раскритиковал Фьюри после его боя с Усиком
11.06.2024, 01:25 1
Бокс
Куртуа порекомендовал Пересу обратить внимание на испанского вратаря
Куртуа порекомендовал Пересу обратить внимание на испанского вратаря
10.06.2024, 01:12
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем