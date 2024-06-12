Сборная Украины начинает путь на Евро-2024. В немецком Мюнхене 17 июня в 16:00 состоится матч 1-го тура между командами Румынии и Украины.

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В июне подопечные Сергея Реброва провели три товарищеских матча, готовясь к выступлению на Евро-2024.

Украинцы сыграли вничью с Германией, проиграли Польше (1:3) и разгромили Молдову (4:0).

В группе E также выступают команды Словакии и Бельгии. В плей-офф выйдут по две команды из группы плюс 4 из 6 лучших среди сборных, которые займут третьи места.

Где смотреть онлайн матч Евро-2024 Румыния – Украина