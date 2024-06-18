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  4. Артем МИЛЕВСКИЙ: «Уверен, что Украина выйдет из группы»
Чемпионат Европы
18 июня 2024, 14:15 |
1704
7

Артем МИЛЕВСКИЙ: «Уверен, что Украина выйдет из группы»

Бывший нападающий сборной Украины прокомментировал поражение от Румынии

18 июня 2024, 14:15 |
1704
7
Артем МИЛЕВСКИЙ: «Уверен, что Украина выйдет из группы»
Артем Милевский

Бывший нападающий сборной Украины Артем Милевский прокомментировал поражение от национальной команды Румынии (0:3) в матче 1-го тура группового этапа Евро-2024:

«У меня вчера было много друзей. Мы подготовились к матчу, надели вышиванки, пели гимн перед телевизором вместе с командой. Что касается самой игры... Я сказал всего два слова за матч. Я вообще не понимал, что происходит на поле.

Вчера многие подписчики моего телеграм-канала TIMI 10 просили меня высказаться о матче, но я не стал этого делать. Я никогда не делаю поспешных выводов. По горячим следам лучше вообще ничего не говорить.

Сейчас я хочу только поддержать Сергея Станиславовича Реброва и всю нашу сборную. Я верю в нашу команду и уверен, что ребята исправят ситуацию и выйдут из группы. Меня самого постоянно хейтят, поэтому я знаю, что это такое и понимаю состояние ребят из сборной Украины. Я согласен с Володей Зверевым, который сказал, что есть такие моменты, когда ничего не нужно говорить, лучше – промолчать».

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Дмитро Вербинський Источник: Спорт-Экспресс Украина
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Комментарии 7
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Ну якщо алкаш сказав, то так воно і буде))
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igor tupytsia
Артеме, Україна при володінні м'ячем 66% спромоглася вперше потрапити в отвір воріт в середині ДРУГОГО тайму. Це не нефарт. Це повна неспроможність гравців і некомпетентність тренера.
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+1
KIEWADIM
Румуни якусь дикуху поназабивали, надіюсь, що в слідуючому матчі випустять Трубіна.
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+1
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kadaad
Смешной парниша!
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0
andre_lui
Артеме, ти мудрим стаєш. Навіть якщо і не вийдуть, ти поводиш себе гідно
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0
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