Тренер Турции: «Грузию очень тяжело оценить»

Главный тренер сборной Турции Винченцо Монтелла поделился ожиданиями от матча 1-го тура группового этапа Евро-2024 против национальной команды Грузии:

«Для нас большая честь играть здесь, в Германии, перед, надеемся, многими нашими болельщиками. Грузию очень трудно оценить, и она будет чрезвычайно мотивирована. Это будет нелегкий матч, и мы должны быть терпеливыми и организованными на протяжении всего времени.

Мы начинаем играть в футбол в очень раннем возрасте, и эта страсть длится годами. Мы все здесь ради мечты. Мы должны реализовать эту мечту и отдать все, что можем.

Это правда, что мы никогда не выигрывали первую игру в финальной части Евро, но есть такая известная фраза: «Все когда-то бывает впервые». Мы много работали, чтобы подготовиться к хорошей игре, быть хорошо организованными и, очевидно, победить».

Матч Турция – Грузия состоится 18 июня в 19:00 по киевскому времени.