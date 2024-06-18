Тренер Турции: «Грузию очень тяжело оценить»
Винченцо Монтелла поделился ожиданиями от матча против Грузии
Главный тренер сборной Турции Винченцо Монтелла поделился ожиданиями от матча 1-го тура группового этапа Евро-2024 против национальной команды Грузии:
«Для нас большая честь играть здесь, в Германии, перед, надеемся, многими нашими болельщиками. Грузию очень трудно оценить, и она будет чрезвычайно мотивирована. Это будет нелегкий матч, и мы должны быть терпеливыми и организованными на протяжении всего времени.
Мы начинаем играть в футбол в очень раннем возрасте, и эта страсть длится годами. Мы все здесь ради мечты. Мы должны реализовать эту мечту и отдать все, что можем.
Это правда, что мы никогда не выигрывали первую игру в финальной части Евро, но есть такая известная фраза: «Все когда-то бывает впервые». Мы много работали, чтобы подготовиться к хорошей игре, быть хорошо организованными и, очевидно, победить».
Матч Турция – Грузия состоится 18 июня в 19:00 по киевскому времени.
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