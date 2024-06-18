Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Тренер Турции: «Грузию очень тяжело оценить»
Чемпионат Европы
18 июня 2024, 13:18 | Обновлено 18 июня 2024, 13:24
60
0

Тренер Турции: «Грузию очень тяжело оценить»

Винченцо Монтелла поделился ожиданиями от матча против Грузии

18 июня 2024, 13:18 | Обновлено 18 июня 2024, 13:24
60
0
Тренер Турции: «Грузию очень тяжело оценить»
УЕФА. Винченцо Монтелла

Главный тренер сборной Турции Винченцо Монтелла поделился ожиданиями от матча 1-го тура группового этапа Евро-2024 против национальной команды Грузии:

«Для нас большая честь играть здесь, в Германии, перед, надеемся, многими нашими болельщиками. Грузию очень трудно оценить, и она будет чрезвычайно мотивирована. Это будет нелегкий матч, и мы должны быть терпеливыми и организованными на протяжении всего времени.

Мы начинаем играть в футбол в очень раннем возрасте, и эта страсть длится годами. Мы все здесь ради мечты. Мы должны реализовать эту мечту и отдать все, что можем.

Это правда, что мы никогда не выигрывали первую игру в финальной части Евро, но есть такая известная фраза: «Все когда-то бывает впервые». Мы много работали, чтобы подготовиться к хорошей игре, быть хорошо организованными и, очевидно, победить».

Матч Турция – Грузия состоится 18 июня в 19:00 по киевскому времени.

По теме:
Лунин получил худшую оценку за матч на Евро с 2012 года
Юрий САПРОНОВ: «Игрок сборной Украины плакал во время разговора после игры»
Тренер Грузии: «Турция находится под большим давлением, чем мы»
Винченцо Монтелла сборная Турции по футболу сборная Грузии по футболу Евро-2024 Турция - Грузия
Дмитро Вербинський Источник: УЕФА
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Румыния – Украина – 3:0. Катастрофа в Мюнхене. Видео голов и обзор матча
Футбол | 17 июня 2024, 18:15 63
Румыния – Украина – 3:0. Катастрофа в Мюнхене. Видео голов и обзор матча
Румыния – Украина – 3:0. Катастрофа в Мюнхене. Видео голов и обзор матча

Смотрите видеообзор поединка 1-го тура Евро-2024

Виктор ЛЕОНЕНКО: «Против Словакии будет Сталинград»
Футбол | 18 июня 2024, 09:40 14
Виктор ЛЕОНЕНКО: «Против Словакии будет Сталинград»
Виктор ЛЕОНЕНКО: «Против Словакии будет Сталинград»

Бывший нападающий сборной Украины поделился ожиданиями от матча 2-го тура группового этапа Евро

Экс-защитник Шахтера: «Позвоню Степаненко и скажу завершать карьеру»
Футбол | 18.06.2024, 11:41
Экс-защитник Шахтера: «Позвоню Степаненко и скажу завершать карьеру»
Экс-защитник Шахтера: «Позвоню Степаненко и скажу завершать карьеру»
Андрей Ермак прокомментировал поражение Украины от Румынии
Футбол | 17.06.2024, 18:08
Андрей Ермак прокомментировал поражение Украины от Румынии
Андрей Ермак прокомментировал поражение Украины от Румынии
Хуже и не придумаешь. Украина потерпела разгром от Румынии в Мюнхене
Футбол | 17.06.2024, 17:55
Хуже и не придумаешь. Украина потерпела разгром от Румынии в Мюнхене
Хуже и не придумаешь. Украина потерпела разгром от Румынии в Мюнхене
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Сколько самый богатый клуб мира и Арсенал готовы заплатить за Лунина?
Сколько самый богатый клуб мира и Арсенал готовы заплатить за Лунина?
17.06.2024, 07:19 7
Футбол
В УЕФА дали оценку крупному поражению Украины от Румынии
В УЕФА дали оценку крупному поражению Украины от Румынии
18.06.2024, 07:31 12
Футбол
Луческу рассказал, почему Румыния победила Украину и назвал антигероя матча
Луческу рассказал, почему Румыния победила Украину и назвал антигероя матча
17.06.2024, 22:24 29
Футбол
Где смотреть онлайн матч Евро-2024 Румыния – Украина
Где смотреть онлайн матч Евро-2024 Румыния – Украина
17.06.2024, 06:23 1
Футбол
Бельгия – Словакия – 0:1 Сенсация! Почему отменили голы Лукаку? Видеообзор
Бельгия – Словакия – 0:1 Сенсация! Почему отменили голы Лукаку? Видеообзор
17.06.2024, 21:20
Футбол
«Он не переживет...». Экс-чемпион мира высказался о реванше Усик – Фьюри
«Он не переживет...». Экс-чемпион мира высказался о реванше Усик – Фьюри
17.06.2024, 01:16
Бокс
РЕБРОВ: «У нас было владение, но мы не создали голевых моментов»
РЕБРОВ: «У нас было владение, но мы не создали голевых моментов»
17.06.2024, 18:55 86
Футбол
Польша – Нидерланды – 1:2. Волевая для оранжевых. Видео голов и обзор матча
Польша – Нидерланды – 1:2. Волевая для оранжевых. Видео голов и обзор матча
16.06.2024, 18:21
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем