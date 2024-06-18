Лехия выкупила контракт экс-лидера Кривбасса. Прибыль Валмиеры – €250 тысяч
Рифет Капич стал полноправным футболистом клуба из Гданьска
Польская «Лехия» из Гданьска объявила о выкупе у латвийской «Валмиеры» контракта 28-летнего боснийского хавбека Рифета Капича.
Сезон-2023/24 Капич провел в «Лехии» на правах аренды, а теперь подписал полноценный контракт сроком до лета 2027 года.
О сумме сделки не сообщается, но по неофициальной информации она составила 750 тысяч евро.
Примечательно, что Капич перешел в «Валмиеру» летом минувшего года за 500 тысяч евро из «Кривбасса», где был лидером команды. Однако менее чем через две недели боснийский хавбек был арендован «Лехии».
За «Лехию» Капич провел 33 официальных матча в минувшем сезоне и забил 3 мяча.
Kapitan okrętu przesyła wiadomość 🍾💌— Lechia Gdańsk (@LechiaGdanskSA) June 17, 2024
✍️ https://t.co/QTqf3NXqQE pic.twitter.com/IhOApg8GNZ
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