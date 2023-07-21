Не прошло и двух недель. Экс-лидер Кривбасса перешел из Валмиеры в Лехию

28-летний боснийский полузащитник Рифет Капич, который был одним из лидеров «Кривбасса» в минувшем сезоне, спустя десять дней после официального ухода из криворожского клуба вновь сменил прописку.

11 июля «Кривбасс» сообщил, что Капич перешел в латвийскую «Валмиеру». По неофициальным данным, за трансфер украинский клуб выручил 500 тысяч евро.

Однако уже сегодня стало известно, что Капич продолжит карьеру в польской «Лехии», с которой подписал арендное соглашение до конца сезона-2023/24.

За «Валмиеру» Капич успел провести 3 поединка. Вместе с латвийской командой Рифет не смог преодолеть первый раунд квалификации Лиги чемпионов, уступив по сумме двух матчей словенской «Олимпии» (1:2, 1:2).