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  4. Не прошло и двух недель. Экс-лидер Кривбасса перешел из Валмиеры в Лехию
Польша
21 июля 2023, 19:58 |
1243
2

Не прошло и двух недель. Экс-лидер Кривбасса перешел из Валмиеры в Лехию

Рифет Капич будет играть в Польше

21 июля 2023, 19:58 |
1243
2
Не прошло и двух недель. Экс-лидер Кривбасса перешел из Валмиеры в Лехию
lechia.net. Рифет Капич

28-летний боснийский полузащитник Рифет Капич, который был одним из лидеров «Кривбасса» в минувшем сезоне, спустя десять дней после официального ухода из криворожского клуба вновь сменил прописку.

11 июля «Кривбасс» сообщил, что Капич перешел в латвийскую «Валмиеру». По неофициальным данным, за трансфер украинский клуб выручил 500 тысяч евро.

Однако уже сегодня стало известно, что Капич продолжит карьеру в польской «Лехии», с которой подписал арендное соглашение до конца сезона-2023/24.

За «Валмиеру» Капич успел провести 3 поединка. Вместе с латвийской командой Рифет не смог преодолеть первый раунд квалификации Лиги чемпионов, уступив по сумме двух матчей словенской «Олимпии» (1:2, 1:2).

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Рифет Капич Лехия Гданьск трансферы Валмиера аренда игрока
Источник Lechia.net
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Gargantua
ну логично, его под еврокубки брали.
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