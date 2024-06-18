Форвард сборной Франции Килиан Мбаппе больше не сыграет на групповом этапе Евро-2024. Об этом сообщает французское издание Le Figaro.

Мбаппе точно пропустит два ближайших матча команды Дидье Дешама против Нидерландов и Польши (21 и 25 июня соответственно) из-за перелома носа, который он получил вчера, 17 июня, в поединке первого тура против Австрии (победа 1:0).

25-летний форвард сможет вернуться к матчам плей-офф и будет играть в защитной маске. Мбаппе отказался от проведения операции на сломанном носу.