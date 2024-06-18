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Чемпионат Европы
18 июня 2024, 13:39 | Обновлено 18 июня 2024, 14:42
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0

Мбаппе больше не сыграет на групповом этапе Евро-2024

Форвард сборной Франции пропустит ближайшие два матча

18 июня 2024, 13:39 | Обновлено 18 июня 2024, 14:42
4114
0
Мбаппе больше не сыграет на групповом этапе Евро-2024
Getty Images/Global Images Ukraine

Форвард сборной Франции Килиан Мбаппе больше не сыграет на групповом этапе Евро-2024. Об этом сообщает французское издание Le Figaro.

Мбаппе точно пропустит два ближайших матча команды Дидье Дешама против Нидерландов и Польши (21 и 25 июня соответственно) из-за перелома носа, который он получил вчера, 17 июня, в поединке первого тура против Австрии (победа 1:0).

25-летний форвард сможет вернуться к матчам плей-офф и будет играть в защитной маске. Мбаппе отказался от проведения операции на сломанном носу.

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Килиан Мбаппе сборная Франции по футболу Евро-2024 травма перелом носа
Олег Дидух Источник: Le Figaro
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