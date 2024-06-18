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Чемпионат Европы
18 июня 2024, 04:20 | Обновлено 18 июня 2024, 04:35
1364
0

Таки перелом. Мбаппе на Евро-2024 будет играть в маске

Звезда сборной Франции получил перелом носа в стартовом матче Чемпионата Европы

18 июня 2024, 04:20 | Обновлено 18 июня 2024, 04:35
1364
0
Таки перелом. Мбаппе на Евро-2024 будет играть в маске
Getty Images/Global Images Ukraine. Килиан Мбаппе

В 1-м туре группового этапа Евро-2024 сборная Франции обыграла Австрию (1:0) В концовке второго тайма Дидье Дешам вынежден был заменить Килиана Мбаппе – форвард получил серьезную травму носа.

После матча его отвезли в больницу в Дюссельдорфе на машине скорой помощи. Сейчас игрок вернулся в лагерь национальной сборной.

«Килиан Мбаппе сломал нос во время второй части матча Австрия – Франция, проходившей в этот понедельник в Дюссельдорфе. Капитану сборной Франции сначала оказали медицинскую помощь медицинский персонал и доктор Франк Ле Галль, который диагностировал у него перелом носа.

«Мбаппе получит лечение в ближайшие несколько дней, но в ближайшем будущем ему не сделают операцию. Для него будет изготовлена маска, чтобы номер он мог подготовиться к возвращению на соревнования после лечения», — приводит заявление федерации журналист Фабрицио Романо в социальной сети X.

Сам игрок у себя в социальных сетях обратился к болельщикам: «Любые идеи касательно маски?».

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Килиан Мбаппе сборная Франции по футболу сборная Австрии по футболу Австрия - Франция Евро-2024
Руслан Травкин Источник: Фабрицио Романо
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