Таки перелом. Мбаппе на Евро-2024 будет играть в маске
Звезда сборной Франции получил перелом носа в стартовом матче Чемпионата Европы
В 1-м туре группового этапа Евро-2024 сборная Франции обыграла Австрию (1:0) В концовке второго тайма Дидье Дешам вынежден был заменить Килиана Мбаппе – форвард получил серьезную травму носа.
После матча его отвезли в больницу в Дюссельдорфе на машине скорой помощи. Сейчас игрок вернулся в лагерь национальной сборной.
«Килиан Мбаппе сломал нос во время второй части матча Австрия – Франция, проходившей в этот понедельник в Дюссельдорфе. Капитану сборной Франции сначала оказали медицинскую помощь медицинский персонал и доктор Франк Ле Галль, который диагностировал у него перелом носа.
«Мбаппе получит лечение в ближайшие несколько дней, но в ближайшем будущем ему не сделают операцию. Для него будет изготовлена маска, чтобы номер он мог подготовиться к возвращению на соревнования после лечения», — приводит заявление федерации журналист Фабрицио Романо в социальной сети X.
Сам игрок у себя в социальных сетях обратился к болельщикам: «Любые идеи касательно маски?».
Des idées de masques 🎭😅 ?— Kylian Mbappé (@KMbappe) June 17, 2024
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