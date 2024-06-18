Верес будет готовиться к новому сезону в Ровно

Спортивный директор «Вереса» Юрий Габовда рассказал о планах команды на подготовку к следующему сезону:

«Будем дома. Нашли хорошую базу со всеми условиями в Тростянце возле нас, но не успели забронировать.

Подготовка будет проходить в Ровно. Сборы будут разбиты на три этапа. Возможно, один из сборов проведем на Киевщине, чтобы получить большее количество спаррингов.

Олег Николаевич Шандрук будет работать с командой и в дальнейшем. Сейчас он не может полноценно возглавить команду, поскольку не имеет соответствующего PRO-диплома УЕФА.

В нашем тренере мы не сомневаемся».

Ранее «Верес» объявил список спаррингов на лето-2024.