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Украина. Премьер лига
18 июня 2024, 14:25 |
167
0

Верес будет готовиться к новому сезону в Ровно

Об этом сообщил спортивный директор Юрий Габовда

18 июня 2024, 14:25 |
167
0
Верес будет готовиться к новому сезону в Ровно
ФК Верес Ровно. Юрий Габовда

Спортивный директор «Вереса» Юрий Габовда рассказал о планах команды на подготовку к следующему сезону:

«Будем дома. Нашли хорошую базу со всеми условиями в Тростянце возле нас, но не успели забронировать.

Подготовка будет проходить в Ровно. Сборы будут разбиты на три этапа. Возможно, один из сборов проведем на Киевщине, чтобы получить большее количество спаррингов.

Олег Николаевич Шандрук будет работать с командой и в дальнейшем. Сейчас он не может полноценно возглавить команду, поскольку не имеет соответствующего PRO-диплома УЕФА.

В нашем тренере мы не сомневаемся».

Ранее «Верес» объявил список спаррингов на лето-2024.

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Верес Ровно Юрий Габовда Украинская Премьер-лига учебно-тренировочные сборы
Олег Дидух Источник: Украинский футбол
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