От Львова до Ковалевки. Верес огласил список спаррингов лета-2024

Ровенский «Верес» уведомил о том, что в рамках подготовки к новому сезону-2024/2025 команда клуба проведет семь товарищеских поединков.

График контрольных матчей «Вереса»:

29.06 – «Рух» во Львове;

03.07 – «Звягель» в Ровно;

10.07 – «Полесье» в Ровно;

14.07 – «Нива» (Тернополь) в Ровно;

21.07 – «Колос» в Ковалевке;

23.07 – «Локомотив» в Киеве;

26.07 – «Оболонь» в Киеве.

Также сообщается, что отпуск у футболистов «Вереса» завершится 25 июня.

Ранее стало известно, что «Верес» до конца предыдущей недели должен был определиться по нескольким футболистам.