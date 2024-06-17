Украина. Премьер лига17 июня 2024, 03:38 | Обновлено 17 июня 2024, 03:42
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От Львова до Ковалевки. Верес огласил список спаррингов лета-2024
Ровенская команда наметила проведение семи игр
17 июня 2024, 03:38 | Обновлено 17 июня 2024, 03:42
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Ровенский «Верес» уведомил о том, что в рамках подготовки к новому сезону-2024/2025 команда клуба проведет семь товарищеских поединков.
График контрольных матчей «Вереса»:
- 29.06 – «Рух» во Львове;
- 03.07 – «Звягель» в Ровно;
- 10.07 – «Полесье» в Ровно;
- 14.07 – «Нива» (Тернополь) в Ровно;
- 21.07 – «Колос» в Ковалевке;
- 23.07 – «Локомотив» в Киеве;
- 26.07 – «Оболонь» в Киеве.
Также сообщается, что отпуск у футболистов «Вереса» завершится 25 июня.
Ранее стало известно, что «Верес» до конца предыдущей недели должен был определиться по нескольким футболистам.
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