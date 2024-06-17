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Украина. Премьер лига
17 июня 2024, 03:38 | Обновлено 17 июня 2024, 03:42
80
0

От Львова до Ковалевки. Верес огласил список спаррингов лета-2024

Ровенская команда наметила проведение семи игр

17 июня 2024, 03:38 | Обновлено 17 июня 2024, 03:42
80
0
От Львова до Ковалевки. Верес огласил список спаррингов лета-2024
НК Верес

Ровенский «Верес» уведомил о том, что в рамках подготовки к новому сезону-2024/2025 команда клуба проведет семь товарищеских поединков.

График контрольных матчей «Вереса»:

  • 29.06 – «Рух» во Львове;
  • 03.07 – «Звягель» в Ровно;
  • 10.07 – «Полесье» в Ровно;
  • 14.07 – «Нива» (Тернополь) в Ровно;
  • 21.07 – «Колос» в Ковалевке;
  • 23.07 – «Локомотив» в Киеве;
  • 26.07 – «Оболонь» в Киеве.

Также сообщается, что отпуск у футболистов «Вереса» завершится 25 июня.

Ранее стало известно, что «Верес» до конца предыдущей недели должен был определиться по нескольким футболистам.

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Юрій Остроумов Источник: ФК Верес
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