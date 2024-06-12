Верес до конца недели определится по нескольким футболистам

Как стало известно Sport.ua, до конца текущей недели «Верес» примет решение о том, с кем из футболистов, у которых заканчиваются контракты, подписывать новые соглашения.

По нашей информации, с некоторыми из них уже обсуждаются условия возможного продолжения сотрудничества, с кем-то за стол переговоров в клубе еще не садились, но при этом и не сообщали о планах расстаться.

Истекает срок действия контрактов у вратаря Евгения Паста, защитника Евгения Шевченко, полузащитников Андрея Кухарука, Александра Кучеренко и Владислава Шарая.

Ранее свободными агентами «Верес» покинули защитники Василий Курко и Денис Балан, полузащитник Станислав Шарай и нападающий Михаил Шестаков.

Кроме того, 30 июня заканчиваются соглашения у трех игроков, арендованных у «Полесья» – защитника Евгения Морозко, полузащитника Дениса Янакова и нападающего Дмитрия Шастала. Их судьба определится позже, тем более что у двоих из них в этом месяце истекают контракты с житомирским клубом.

По итогам минувшего сезона «Верес» занял 13-е место в УПЛ, после чего отстоял право выступать в элите в стыковых матчах с «Эпицентром» (1:1, 3:1).

Ранее стало известно, что хавбек «Вереса» заинтересовал два клуба УПЛ и два зарубежных клуба.

Кроме того, «Верес», недавно вернувший в свои ряды клубного рекордсмена Руслана Степанюка, готовит еще одно возвращение.