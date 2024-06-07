Источник: хавбек Вереса заинтересовал 2 зарубежных клуба
Андрей Кухарук может уйти свободным агентом
Украинский полузащитник ровенского «Вереса» Андрей Кухарук может покинуть клуб, сообщает журналист Дмитрий Венков.
По информации источника, 28-летний футболист, так же как Дмитрий Клец, получил предложение о продлении контракта с «красно-черными», однако пока новое соглашение не подписал.
Отмечается, что к игроку проявляют интерес черкасский ЛНЗ, «Ингулец», черновицкая «Буковина» и 2 неназванных клуба из чемпионата Польши.
В сезоне УПЛ 2023/24 Андрей Кухарук провел 20 матчей, отметившись 1 голевой передачей. Портал Transfermarkt оценивает его стоимость в 300 тысяч евро.
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