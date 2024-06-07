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  4. «Еще одно громкое возвращение». Верес готовит трансфер защитника
Украина. Премьер лига
07 июня 2024, 15:55 |
810
0

«Еще одно громкое возвращение». Верес готовит трансфер защитника

Роман Гончаренко может покинуть «Колос»

07 июня 2024, 15:55 |
810
0
«Еще одно громкое возвращение». Верес готовит трансфер защитника
НК Верес. Роман Гончаренко

Ровенский «Верес» планирует подписать украинского защитника ковалевского «Колоса» Романа Гончаренко, сообщает Telegram-канал «Футбол с вертолета».

По информации источника, «бело-черные» предложили 30-летнему футболисту продолжение сотрудничества, но сам игрок не против вернуться в «Верес», где выступал с 2020 по 2022 годы.

В сезоне УПЛ 2023/24 Роман Гончаренко провел 6 матчей, но не сумел отличиться результативными действиями. Портал Transfermarkt оценивает его стоимость в 300 тысяч евро.

Ранее «Верес» уже вернул легендарного для себя игрока, подписав контракт с нападающим Русланом Степанюком.

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Дмитро Вербинський Источник: Telegram
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