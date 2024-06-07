«Еще одно громкое возвращение». Верес готовит трансфер защитника

Ровенский «Верес» планирует подписать украинского защитника ковалевского «Колоса» Романа Гончаренко, сообщает Telegram-канал «Футбол с вертолета».

По информации источника, «бело-черные» предложили 30-летнему футболисту продолжение сотрудничества, но сам игрок не против вернуться в «Верес», где выступал с 2020 по 2022 годы.

В сезоне УПЛ 2023/24 Роман Гончаренко провел 6 матчей, но не сумел отличиться результативными действиями. Портал Transfermarkt оценивает его стоимость в 300 тысяч евро.

Ранее «Верес» уже вернул легендарного для себя игрока, подписав контракт с нападающим Русланом Степанюком.