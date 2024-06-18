Друг Милевского: «Проиграл 10 тысяч долларов из-за поражения Украины»

Сергей Третьяк, друг известного украинского экс-футболиста Артема Милевского, прокомментировал поражение сборной Украины от национальной команды Румынии (0:3) в матче 1-го тура группового этапа Евро-2024.

– Сергей, румыны просто сокрушили нашу сборную. Много потеряли из-за поражения наших?

– Проиграл 10 тысяч долларов. Но это не самая большая моя ставка в жизни, правда, и не самая маленькая. Я играю на дистанции, свое на чемпионате Европы заработаю.

– Что чувствуете внутри? Сожаление, стыд, подавленность?

– Больше сожаление, чем стыд и подавленность, потому что все надеялись на положительный результат и три очка в первом матче против Румынии. Но нам легко сейчас говорить с диванов и критиковать сборную за беззубую игру в первом туре. Я думаю, что все будет хорошо и оставляю свою ставку на выход из группы.

– Что случилось с Луниным в этом матче? В этом сезоне он доказал, что является голкипером высокого уровня, но здесь такие детские ошибки?

– Ответ очень прост – Андрей Лунин не в мадридском «Реале», а в национальной сборной Украины. Давайте будем откровенными, уровень игроков абсолютно разный. По поводу детских ошибок, да, действительно, ошибки, которые непозволительны топ-голкиперу мира и основному в нашей сборной допускать такие нелепые пропущенные мячи.

– Первый удар в створ от сборной Украины произошел на 76-й минуте. Что делало наше нападение в этом матче?

– Наши нападающие сидели на скамейке запасных. Это Андрей Ярмоленко и Роман Яремчук.

– Перед матчем были заявления от наших футболистов о полуфинале Евро. Неужели жизнь ничему не учит?

– Как показывает практика, то лучше в таких моментах молчать, а на футбольном поле доказывать свое намерение быть полуфиналистом чемпионата Европы.

– Какой позитив видите в этом матче?

– Из позитива могу отметить киевские электросети, которые в начале матча выключили свет. Но мы не сдались, включили генератор в надежде увидеть положительный результат от игры Украина – Румыния. Из позитива еще то, что MEGOGO лег и украинцы не смогли смотреть этот матч. Но выключили очень поздно. Нужно было и свет, и MEGOGO отключать до 28-й минут матча. Артем Милевский после того, как спел гимн Украины перед началом матча всю игру молчал и переглядывался взглядом со мной.