Маркус ТЮРАМ: «Мы хотели хорошо начать турнир»
Нападающий сборной Франции прокомментировал победу над Австрией
Нападающий сборной Франции Маркус Тюрам прокомментировал победу над национальной командой Австрии (1:0) в матче 1-го тура группового этапа Евро-2024:
«Мы хотели хорошо начать турнир против грозной команды Австрии, и мы можем быть довольны тремя очками. Характер этой команды – это сила сборной Франции. Мы все хорошо ладим и работаем друг для друга на поле».
В следующем туре группового этапа чемпионата Европы сборная Франции сыграет против национальной команды Нидерландов. Матч состоится 21 июня в 22:00 по киевскому времени.
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