Маркус ТЮРАМ: «Мы хотели хорошо начать турнир»

Нападающий сборной Франции Маркус Тюрам прокомментировал победу над национальной командой Австрии (1:0) в матче 1-го тура группового этапа Евро-2024:

«Мы хотели хорошо начать турнир против грозной команды Австрии, и мы можем быть довольны тремя очками. Характер этой команды – это сила сборной Франции. Мы все хорошо ладим и работаем друг для друга на поле».

В следующем туре группового этапа чемпионата Европы сборная Франции сыграет против национальной команды Нидерландов. Матч состоится 21 июня в 22:00 по киевскому времени.