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Чемпионат Европы
18 июня 2024, 12:04 |
334
0

Маркус ТЮРАМ: «Мы хотели хорошо начать турнир»

Нападающий сборной Франции прокомментировал победу над Австрией

18 июня 2024, 12:04 |
334
0
Маркус ТЮРАМ: «Мы хотели хорошо начать турнир»
Getty Images/Global Images Ukraine. Маркус Тюрам

Нападающий сборной Франции Маркус Тюрам прокомментировал победу над национальной командой Австрии (1:0) в матче 1-го тура группового этапа Евро-2024:

«Мы хотели хорошо начать турнир против грозной команды Австрии, и мы можем быть довольны тремя очками. Характер этой команды – это сила сборной Франции. Мы все хорошо ладим и работаем друг для друга на поле».

В следующем туре группового этапа чемпионата Европы сборная Франции сыграет против национальной команды Нидерландов. Матч состоится 21 июня в 22:00 по киевскому времени.

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Маркус Тюрам сборная Франции по футболу сборная Австрии по футболу Евро-2024 Австрия - Франция
Дмитро Вербинський Источник: УЕФА
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