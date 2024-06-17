Андрей Ермак прокомментировал поражение Украины от Румынии

Глава Офиса президента Украины Андрей Ермак у себя в телеграм-канале прокомментировал провал сборной Украины в первом туре группового этапа Евро-2024 (поражение 0:3 от Румынии):

«Ничего. Вспомните 2006 год, как начинали и где потом оказались. Не тот великий, кто никогда не падал, а тот великий – кто падал и вставал», – писал Ермак по ходу матча.

Напомним, на ЧМ-2006 Украина стартовала с поражение 0:4 от Испании, и в итоге дошла до четвертьфинала турнира, где проиграла будущему чемпиону, сборной Италии.