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  4. Андрей Ермак прокомментировал поражение Украины от Румынии
Чемпионат Европы
17 июня 2024, 18:08 | Обновлено 17 июня 2024, 18:46
7514
22

Андрей Ермак прокомментировал поражение Украины от Румынии

Глава Офиса президента Украины верит в команду Сергея Реброва

17 июня 2024, 18:08 | Обновлено 17 июня 2024, 18:46
7514
22
Андрей Ермак прокомментировал поражение Украины от Румынии
president.gov.ua. Андрей Ермак

Глава Офиса президента Украины Андрей Ермак у себя в телеграм-канале прокомментировал провал сборной Украины в первом туре группового этапа Евро-2024 (поражение 0:3 от Румынии):

«Ничего. Вспомните 2006 год, как начинали и где потом оказались. Не тот великий, кто никогда не падал, а тот великий – кто падал и вставал», – писал Ермак по ходу матча.

Напомним, на ЧМ-2006 Украина стартовала с поражение 0:4 от Испании, и в итоге дошла до четвертьфинала турнира, где проиграла будущему чемпиону, сборной Италии.

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Андрей Ермак сборная Украины по футболу сборная Румынии по футболу Румыния - Украина Евро-2024
Олег Дидух Источник: Telegram
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Комментарии 22
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icebeer
Редакция решила нас добить этим пдрм.
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+15
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COBA
Цей завгосп вилазить вже всюди, навіть сюди дістався. Вже страшно, відкриєш холодильник, а він там на поличці, з своєю дибільною посмішкою.
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+15
izhgut Борис
Це чмо куди вже лізе
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+14
samird
Ви же тут почніть Єрмаку підмахувати. Спорт.юа, це вже навіть не дно.
Ответить
+11
Vitaly Kozak
Ви чого на найголовнішу особу накинулись? У нього є навіть свій президент України.
Ответить
+10
mastorent
редакция, не жёлтопрессничайте. уберите эту гнусную харю с эфира. и так замечательное настроение.
Ответить
+10
newo
Дарма він лізе не в свою парафію
Ответить
+8
Умник
Я про мегого писал.
Туда же
Ответить
+6
EGOS
козирь, би тебе чорти їбали вилами (так так, твій дядько і племінник)
Ответить
+5
Dmytro
Завхоз и тут специалист, бл.
Ответить
+4
vadim1975
Дно пробито! Виключайте світло! 
Ответить
+3
kylt_lichnosti
Ще розкажіть, що редакційна прибиральниця сказала...
Ответить
+3
Людмила Павловська
Це ж він назначив Реброва, а тепер ми вигрібаєм. Може президент вибачиться за такий ганебний футбол, перед вболівальниками. 
Ответить
+3
seregka1991
Ну так, перший матч з Іспанією, а потім саудити, а потім Туніс. Як він рахував, деменція наздогнала чи що
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+2
Harun Bakircioğlu
Не тот великий, кто никогда не падал, а тот великий – кто падал и вставал. Ауф
Ответить
+2
umnuy2
украл сегодня меньше чем вчера,укради завтра больше чем сегодня
Ответить
+1
umnuy2
он везде
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+1
Pedro
Музиканта Ярмака знаю такого, Єрмака нєа
Ответить
+1
Wlad West
Козырь, сирожа твое?
Ответить
0
usn1967
Я конечно на антисемит, но по моему с еврееями нам не везет.
Ответить
0
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