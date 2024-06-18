Принс АДУ: «Украинский футбол похож на итальянский»
Нападающий «Кривбасса» ответил на несколько вопросов клубной пресс-службы
Ганский нападающий «Кривбасса» Принс Аду ответил на несколько вопросов клубной пресс-службы.
– Мечтаешь получить дебютный вызов в сборную Ганы? Какие у тебя отношения с тренерами, или, возможно, игроками сборной?
– Конечно! Мне кажется, это цель и мечта каждого игрока – попасть в сборную. Однако, независимо от того, произойдет это в ближайшее время или нет, я все равно уверенно иду своим футбольным путем с «Кривбассом». Что касается сборной Ганы, то там играет много моих друзей, с которыми мы играли еще в U-20.
– Ты в нашей команде не так долго, как большинство других игроков. Но все же оцени уровень чемпионата Украины.
– Уровень очень хороший. Если сравнивать с другими странами, то мне украинский футбол похож на итальянский. Каждому юному игроку, который стремится достичь высоких результатов в футболе и в профессиональной карьере, в целом, надо попасть именно сюда. Я очень рад, что я здесь.
– Ты дружишь с другими легионерами «Кривбасса». А с кем имеешь хорошие дружеские отношения из украинцев?
– Здесь все очень приветливые и крутые, каждый из игроков общается и уважает друг друга, я чувствую очень теплое отношение. Поэтому я не могу выделить одного игрока, ведь мы – одна большая красно-белая семья.
– Кто является самым веселым в команде? Кто может поднять настроение, у кого лучшие приколы?
– Я считаю, что самый веселый человек в команде – это я, а человек, который понимает все мои шутки – это Рафа. А если выбирать из украинских игроков, самые крутые шутки у нашего капитана Хомченовского. Иногда я могу даже не понимать, что именно он говорит, но я все равно смеюсь.
– Твое имя Принс похоже на украинское слово Принц, что значит сын короля, наследник престола. Ты знал об этом?
– Моей Родиной руководит король, поэтому, когда я родился, родители дали мне имя Принс, как наследник трона короля. Мне очень нравится мое имя, поэтому я даже не могу представить себя с другим именем.
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