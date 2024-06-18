Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Принс АДУ: «Украинский футбол похож на итальянский»
Украина. Премьер лига
18 июня 2024, 13:27 | Обновлено 18 июня 2024, 13:55
559
1

Принс АДУ: «Украинский футбол похож на итальянский»

Нападающий «Кривбасса» ответил на несколько вопросов клубной пресс-службы

18 июня 2024, 13:27 | Обновлено 18 июня 2024, 13:55
559
1
Принс АДУ: «Украинский футбол похож на итальянский»
ФК Кривбасс. Принс Аду

Ганский нападающий «Кривбасса» Принс Аду ответил на несколько вопросов клубной пресс-службы.

– Мечтаешь получить дебютный вызов в сборную Ганы? Какие у тебя отношения с тренерами, или, возможно, игроками сборной?

– Конечно! Мне кажется, это цель и мечта каждого игрока – попасть в сборную. Однако, независимо от того, произойдет это в ближайшее время или нет, я все равно уверенно иду своим футбольным путем с «Кривбассом». Что касается сборной Ганы, то там играет много моих друзей, с которыми мы играли еще в U-20.

– Ты в нашей команде не так долго, как большинство других игроков. Но все же оцени уровень чемпионата Украины.

– Уровень очень хороший. Если сравнивать с другими странами, то мне украинский футбол похож на итальянский. Каждому юному игроку, который стремится достичь высоких результатов в футболе и в профессиональной карьере, в целом, надо попасть именно сюда. Я очень рад, что я здесь.

– Ты дружишь с другими легионерами «Кривбасса». А с кем имеешь хорошие дружеские отношения из украинцев?

– Здесь все очень приветливые и крутые, каждый из игроков общается и уважает друг друга, я чувствую очень теплое отношение. Поэтому я не могу выделить одного игрока, ведь мы – одна большая красно-белая семья.

– Кто является самым веселым в команде? Кто может поднять настроение, у кого лучшие приколы?

– Я считаю, что самый веселый человек в команде – это я, а человек, который понимает все мои шутки – это Рафа. А если выбирать из украинских игроков, самые крутые шутки у нашего капитана Хомченовского. Иногда я могу даже не понимать, что именно он говорит, но я все равно смеюсь.

– Твое имя Принс похоже на украинское слово Принц, что значит сын короля, наследник престола. Ты знал об этом?

– Моей Родиной руководит король, поэтому, когда я родился, родители дали мне имя Принс, как наследник трона короля. Мне очень нравится мое имя, поэтому я даже не могу представить себя с другим именем.

По теме:
Верес будет готовиться к новому сезону в Ровно
Лехия выкупила контракт экс-лидера Кривбасса. Прибыль Валмиеры – €250 тысяч
Оболонь рассталась с зимним новичком
Принс Аду Кривбасс Кривой Рог Украинская Премьер-лига чемпионат Украины по футболу
Дмитро Вербинський Источник: ФК Кривбасс
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Ребров признался, что сказали ему игроки сборной после поражения от Румынии
Футбол | 18 июня 2024, 10:41 40
Ребров признался, что сказали ему игроки сборной после поражения от Румынии
Ребров признался, что сказали ему игроки сборной после поражения от Румынии

Тренер признался, что игроки попросили его выйти из раздевалки

Легендарный Джордж Форман назвал лучшего хевивейтера в истории бокса
Бокс | 18 июня 2024, 07:21 5
Легендарный Джордж Форман назвал лучшего хевивейтера в истории бокса
Легендарный Джордж Форман назвал лучшего хевивейтера в истории бокса

«Великий Джордж» считает лучшим Леннокса Льюиса

Андрей Ермак прокомментировал поражение Украины от Румынии
Футбол | 17.06.2024, 18:08
Андрей Ермак прокомментировал поражение Украины от Румынии
Андрей Ермак прокомментировал поражение Украины от Румынии
Евро-2024: календарь, анонсы, трансляции, результаты, таблицы
Футбол | 18.06.2024, 07:00
Евро-2024: календарь, анонсы, трансляции, результаты, таблицы
Евро-2024: календарь, анонсы, трансляции, результаты, таблицы
За игроком сборной Украины на матче против Румынии следил скаут топ-клуба
Футбол | 18.06.2024, 11:58
За игроком сборной Украины на матче против Румынии следил скаут топ-клуба
За игроком сборной Украины на матче против Румынии следил скаут топ-клуба
Комментарии 1
Популярные
Новые
Старые
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Saar
На італійський!??????????????????? 95 квартал повинен забрати його до себе...!
Ответить
0
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Лунин пояснил, как пропустил три гола от команды Румынии на старте ЧЕ
Лунин пояснил, как пропустил три гола от команды Румынии на старте ЧЕ
17.06.2024, 19:55 27
Футбол
Леоненко назвал игроков сборной, которые виноваты в поражении от Румынии
Леоненко назвал игроков сборной, которые виноваты в поражении от Румынии
17.06.2024, 21:26 53
Футбол
В УЕФА дали оценку крупному поражению Украины от Румынии
В УЕФА дали оценку крупному поражению Украины от Румынии
18.06.2024, 07:31 12
Футбол
РЕБРОВ: «У нас было владение, но мы не создали голевых моментов»
РЕБРОВ: «У нас было владение, но мы не создали голевых моментов»
17.06.2024, 18:55 86
Футбол
Авторитетный ресурс назвал свой счет в бою Гвоздик – Бенавидес
Авторитетный ресурс назвал свой счет в бою Гвоздик – Бенавидес
16.06.2024, 16:20 3
Бокс
Польша – Нидерланды – 1:2. Волевая для оранжевых. Видео голов и обзор матча
Польша – Нидерланды – 1:2. Волевая для оранжевых. Видео голов и обзор матча
16.06.2024, 18:21
Футбол
Где смотреть онлайн матч Евро-2024 Румыния – Украина
Где смотреть онлайн матч Евро-2024 Румыния – Украина
17.06.2024, 06:23 1
Футбол
Румыния – Украина – 3:0. Катастрофа в Мюнхене. Видео голов и обзор матча
Румыния – Украина – 3:0. Катастрофа в Мюнхене. Видео голов и обзор матча
17.06.2024, 18:15 63
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем