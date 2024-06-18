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  4. Лунин получил худшую оценку за матч на Евро с 2012 года
Чемпионат Европы
18 июня 2024, 13:26 | Обновлено 18 июня 2024, 14:54
2112
6

Лунин получил худшую оценку за матч на Евро с 2012 года

WhoScored оценил игру украинского голкипера в 3,8 балла

18 июня 2024, 13:26 | Обновлено 18 июня 2024, 14:54
2112
6
Лунин получил худшую оценку за матч на Евро с 2012 года
Getty Images/Global Images Ukraine

Вчера сборная Украины в первом туре Евро-2024 потерпела разгромное поражение 0:3 от Румынии. Главным антигероем матча стал голкипер украинской команды Андрей Лунин, на совести которого первые два гола в ворота подопечных Сергея Реброва.

От статистического портала WhoScored Лунин получил катастрофически низкую оценку – 3,8 балла. Это самый низкий балл для игрока в матче чемпионата Европы с 2012 года.

Тогда вратарь сборной Польши Войцех Щенсны получил 3,59 балла за матч против Греции (ничья 1:1). В том матче Щенсны был удален с поля на 68-й минуте.

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Андрей Лунин сборная Украины по футболу Евро-2024 Румыния - Украина WhoScored Евро-2012 Войцех Щенсны
Олег Дидух Источник: WhoScored
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Комментарии 6
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OtsoCity
Лунін найгірший гравець, та ще збірна грала 10 на 11, Шапаренко забув вийти на поле, та сховався у роздягальні 
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0
Антонів Юра
Та йому пох на збірну, думав на воротах про трансфер і бабло
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0
Ruslan_os
В першому він не винен, там Матвієнко мудак.
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0
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SHN
Всё накинулись на Лунина,но даже не соверши он 2 ошибки это бы ничего не изменило. Все равно поражение.
Вся команда даже на ничью не наиграла
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0
Xvalenok03
Только не надо писать, что их купили.
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