Лунин получил худшую оценку за матч на Евро с 2012 года

Вчера сборная Украины в первом туре Евро-2024 потерпела разгромное поражение 0:3 от Румынии. Главным антигероем матча стал голкипер украинской команды Андрей Лунин, на совести которого первые два гола в ворота подопечных Сергея Реброва.

От статистического портала WhoScored Лунин получил катастрофически низкую оценку – 3,8 балла. Это самый низкий балл для игрока в матче чемпионата Европы с 2012 года.

Тогда вратарь сборной Польши Войцех Щенсны получил 3,59 балла за матч против Греции (ничья 1:1). В том матче Щенсны был удален с поля на 68-й минуте.