Евро-2024. Группа F: дебютант, бывшие чемпионы и полуфиналист

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Sport.ua завершает знакомить читателей с участниками Евро-2024. Сегодня очередь дошла до группы F – заключительного квартета на континентальном первенстве, в котором будут соревноваться сборные Турции, Грузии, Португалии и Чехии. Детальнее о них и поговорим прямо сейчас…

ТУРЦИЯ

Долгие годы сборная Турции ничего серьезного в мировом и европейском футболе не добивалась. С 1960 по 1992 годы «лунные звезды» ни разу не квалифицировались на чемпионаты Европы, а впервые попасть туда им посчастливилось в 1996-м, когда все ограничилось лишь самим фактом участия и вылетом после групповой стадии. На Евро-2000 турки с Рюшту Речбером, Оканом Буруком, Тайфуном Коркутом, Арифом Эрдемом и Хаканом Шукюром добрались до четвертьфинала, однако это вовсе не наилучший их показатель на континентальных первенствах в истории.

Такового «лунные звезды» смогли достичь в 2008 году на турнире, который проходил в Австрии и Швейцарии. Сборная Турции добралась аж до полуфинала, где дала серьезный бой немцам и уступила лишь в самой концовке поединка (2:3). В той команде еще оставался Рюшту Речбер, однако лидерами были уже представители другого поколения – Хамит Алтынтоп, Нихат Кахведжи, Волкан Демирель и Семих Шентюрк.

Впрочем, после того турки опять доказали, что стабильность выступлений – это не про них. Команда не смогла квалифицироваться на Евро-2012, а на чемпионатах континента 2016 и 2020 «лунные звезды» заканчивали выступления после групповых этапов, сумев выиграть лишь один матч из шести, причем в оставшихся потерпели пять поражений…

На Евро-2024 сборная Турции неожиданно для многих квалифицировалась с первого места в группе, где помимо «лунных звезд» играли также Хорватия (финишировала второй), Уэльс (3), Армения (4) и Латвия (5). Сейчас у турков в очередной раз подобрался неплохой состав, где помимо добротных футболистов местного уровня также есть представители топовых клубов и чемпионатов. Однако выступления сборной Турции – это всегда своего рода футбольный игровой автомат: можно как сорвать джек-пот, так и остаться в одном только нижнем белье…

Главный тренер

Getty Images/Global Images Ukraine. Винченцо Монтелла

У руля сборной Турции с сентября минувшего года находится известный итальянский специалист Винченцо Монтелла. Он принял команду уже по ходу отборочного турнира на Евро-2024, и сумел в первом же официальном матче на выезде «прихлопнуть» сборную Хорватии – 1:0. Тем самым Монтелла с ходу заслужил немало вистов у горячих турецких болельщиков, однако оценивать работу итальянца все равно будут по результату непосредственно в финальной части чемпионата Европы.

Монтелла начинал тренерскую карьеру в 2009 году с молодежной команды «Ромы». Спустя полтора года ему доверили возглавить первую команду «волков», но сотрудничество не оказалось ни успешным, ни продолжительным. После этого Винченцо возглавлял «Катанию», «Фиорентину» и «Сампдорию», а в 2016 году ему доверили еще один итальянских топ-клуб – «Милан». С «россонери» Монтелла выиграл лишь Суперкубок Италии, а затем отбыл в «Севилью», где пополнить коллекцию трофеев клуба так и не смог.

В сентябре 2021 года Монтелла решился перебраться в Турцию, куда его позвало руководство «Адана Демирспор». И в целом работа Винченцо здесь произвела неплохое впечатление: за два сезона эта команда не только закрепилась в турецкой Суперлиге, но еще и квалифицировалась в еврокубки. Что правда, там стартовала уже без Монтеллы, который ушел, а вскоре принял предложение встать во главе сборной Турции.

Лидер команды

Getty Images/Global Images Ukraine. Хакан Чалханоглу

В составе нынешней сборной Турции есть как минимум два футболиста, чей потенциал сейчас видится очень и очень серьезным. Это 19-летний атакующий хавбек Арда Гюлер из «Реала» и 18-летний центрфорвард «Ювентуса» Кенан Йылдыз. Оба в скором будущем могут стать не только лидерами сборной Турции, но и звездами европейского футбола, если, конечно, для этого им хватит мастерства и умения правильно распорядится своим талантом.

Однако прямо сейчас звездой № 1 для сборной Турции является 30-летний центральный полузащитник Хакан Чалханоглу из «Интера». Футболист, который родился в Германии и там же начинал играть в футбол, с юношеских сборных играет именно за «лунных звезд». Заявить о себе во весь голос Чалханоглу посчастливилось в «Байере», а стать звездой – уже в Италии, куда в 2017 году он за 23 миллиона евро и перебрался из стана «фармацевтов».

Впрочем, первые четыре года на Апеннинах Чалханоглу провел за «Милан», а затем решился на контроверсионный поступок – на правах свободного агента ушел в «Интер», где ему банально согласились платить столько, сколько запросил хавбек. С тех пор для «Милана» Хакан – предатель, а вот фанаты «нерадзурри» сейчас не могут нарадоваться этим футболистом, который в сезоне-2023/24 в рамках Серии А отличился 13 забитыми мячами и 3 ассистами в 32 поединках.

За национальную сборную Турции Чалханоглу выступает с сентября 2013 года. Хавбек играл на Евро-2016 и Евро-2020, проведя суммарно пять поединков, но это были отнюдь не лучшие воспоминания для всей футбольной Турции. В настоящий момент он – капитан «лунных звезд», за которых провел уже 86 матчей и забил 18 мячей. Это позволяет Хакану находится на восьмой строчке в рейтинге футболистов с наибольшим числом поединков за турецкую сборную, однако до лидера, коим является Рюшту Речбер, пока еще весьма далеко – у того в активе 120 матчей.

Заявка

Вратари: Алтай Байындыр («Манчестер Юнайтед»), Мерт Гюнок («Бешикташ»), Угурджан Чакыр («Трабзонспор»).

Защитники: Мерт Мюльдюр («Фенербахче»), Зеки Челик («Рома»), Абдюлькерим Бардакджи («Галатасарай»), Ахметджан Каплан («Аякс»), Мерих Демирал («Аль-Ахли»), Самет Акайдын («Панатинаикос»), Ферди Кадыоглу («Фенербахче»).

Полузащитники: Хакан Чалханоглу («Интер»), Исмаиль Юксек («Фенербахче»), Каан Айхан («Галатасарай»), Окай Йокушлу («Вест Бромвич»), Оркун Кекчю («Бенфика»), Салих Озджан («Боруссия» Дортмунд).

Нападающие: Ирфан Джан Кахведжи («Фенербахче»), Юнус Акгюн («Лестер»), Кенан Йылдыз («Ювентус»), Керем Актюркоглу («Галатасарай»), Арда Гюлер («Реал»), Барыш Алпер Йылмаз («Галатасарай»), Юсуф Языджи («Лилль»), Бертуг Йылдырым («Ренн»), Дженк Тосун («Бешикташ»), Семих Кылычсой («Бешикташ»).

Ориентировочный состав

Расписание матчей

18 июня

Турция – Грузия (19:00 по киевскому времени, «BVB-Штадион», Дортмунд)

22 июня

Турция – Португалия (19:00 по киевскому времени, «BVB-Штадион», Дортмунд)

26 июня

Чехия – Турция (22:00 по киевскому времени, «Фолькспаркштадион», Гамбург)

Прогноз на групповой этап: третье место

ГРУЗИЯ

Сборная Грузии де-факто является единственным дебютантом чемпионата Европы. Де-юре таковой также значится команда Сербии, однако балканцы ранее выступали на континентальных турнирах в составе сборной Югославии, в том числе и на Евро-1960 и 1968, когда забирались аж до финалов, а на Евро-2000 уже без хорватов, словенцев и прочих «братских народностей» Балкан, но еще «в товариществе» с черногорцами, дошли до четвертьфинала.

Сами по себе грузины никогда ранее не выходили ни в финальную часть чемпионатов мира, ни в финальную часть чемпионатов Европы. Поэтому для «крестоносцев» это будет действительно исторический дебют на большом турнире.

Что правда, квалифицироваться на Евро-2024 сборной Грузии посчастливилось исключительно благодаря плей-офф Лиги наций. В отборочном турнире на сам чемпионат Европы «крестоносцы» провалились – заняли четвертое место в группе с Испанией, Шотландией и Норвегией, сумев обойти лишь скромную команду Кипра.

А вот в плей-офф Лиги наций, где грузины пошли по пути С, соперники у них были куда менее статусные. Сперва «крестоносцы» в полуфинале одолели Люксембург (2:0), а затем в решающем матче, который выдался весьма нудным (0:0), но невероятно напряженным, в драматической серии пенальти переиграли Грецию (4:2).

Главный тренер

Getty Images/Global Images Ukraine. Вилли Саньоль

Болельщики со стажем хорошо знают нынешнего главного тренера сборной Грузии – француза Вилли Саньоля. Прежде всего, по его игроцкой карьере, которая была более чем успешной. В статусе футболиста Саньоль поиграл за «Сент-Этьен», «Монако» и «Баварию». Становился чемпионом Франции, пятикратным чемпионом Германии, а также выигрывал Лигу чемпионов и четыре Кубка Германии. В составе сборной Франции Вилли сыграл 58 матчей, является серебряным призером ЧМ-2006 и обладателем двух Кубков конфедераций, розыгрыши которого были упразднены в 2019-м.

Тренерскую карьеру Саньоль начал аж спустя четыре года после завершения карьеры игрока. Поначалу Вилли, похоже, не слишком-то и привлекал подобный путь, так как он брался за функционерскую работу – в «Сент-Этьене», «Баварии» и сборной Франции. Однако в 2013-м Саньоль был утвержден на посту коуча молодежной команды «трехцветных», а спустя год принял приглашение и возглавил «Бордо».

Во главе жирондинцев Саньоль провел чуть менее двух лет, после чего был уволен. Но надолго «на обочине» футбола Вилли не остался – летом 2017-го Карло Анчелотти позвал известного француза в свой тренерский штаб в «Баварии». Там Саньоль провел только пару месяцев, после чего уволили Анчелотти, а Вилли на целых восемь дней доверили побыть исполняющим обязанности главного тренера мюнхенцев. В итоге к управлению «Баварией» вернулся ветеран Юпп Хайнкес, а Саньоль на три с лишним года фактически пропал с «футбольных радаров»…

Вернулся Вилли уже в сборную Грузии, которую согласился принять в феврале 2021-го. С тех пор под его руководством «крестоносцы» сыграли уже 34 поединка, в которых добыли 15 побед при 5 ничьих и 12 поражениях.

Лидер команды

Getty Images/Global Images Ukraine. Хвича Кварацхелия

В нынешней сборной Грузии есть два футболиста топового уровня – это вратарь Георгий Мамардашвили, прогресс которого в выступлениях за «Валенсию» уже оценили скауты многих топ-клубов и не исключено, что после Евро-2024 в клубной карьере кипера что-то всерьез поменяется, и вингер «Наполи» Хвича Кварацхелия. Обоим по 23 года, но второй, безусловно, затмевает первого благодаря своей фантастической скорости, технике и, конечно, результативности. В сезоне-2022/23 Кварацхелия забил 12 мячей и отдал 13 результативных передач за «Наполи», чем помог неаполитанцам впервые со времен Диего Марадоны выиграть чемпионство в Серии А.

О карьерном пути Кварацхелии на Sport.ua есть отдельный материал, с которым всем, кто по каким-то причинам упустил из виду этого феноменального грузинского таланта, стоит ознакомиться в обязательном порядке.

Дополнительно лишь отметим, что за сборную Грузии Кварацхелия дебютировал в июне 2019 года. С тех пор он сыграл 29 матчей, в которых забил 15 мячей – фантастическая статистика для игрока из европейской сборной «второго», а то и «третьего» эшелона! Уже сейчас Хвича занимает третье место по результативности в истории «крестоносцев», уступая лишь легендарным Темури Кецбая (17 голов) и Шоте Арвеладзе (26).

Заявка

Вратари: Георгий Мамардашвили («Валенсия»), Георгий Лория («Динамо» Тбилиси), Лука Гугешашвили («Карабах»).

Защитники: Соломон Кверквелия («Аль-Охдуд»), Гурам Кашия («Слован» Братислава), Георгий Гвелесиани («Персеполис»), Лаша Двали (АПОЭЛ), Лука Лочошвили («Кремонезе»), Отар Какабадзе («Краковия»), Георгий Гочолеишвили («Шахтер» Донецк), Джемал Табидзе («Панетоликос»).

Полузащитники: Георгий Чакветадзе («Уотфорд»), Анзор Меквабишвили («Университатя» Крайова), Отар Китеишвили («Штурм»), Ника Квеквескири («Лех»), Георгий Кочорашвили («Леванте»), Сандро Алтунашвили («Вольфсберг»), Леван Шенгелия («Панетоликос»), Георгий Цитаишвили («Динамо» Батуми), Саба Лобжанидзе («Атланта Юнайтед»), Зурико Давиташвили («Бордо»), Габриэль Сигуа («Базель»).

Нападающие: Хвича Кварацхелия («Наполи»), Жорж Микаутадзе («Мец»), Буду Зивзивадзе («Карлсруэ»), Георгий Квилитая (АПОЭЛ).

Ориентировочный состав

Расписание матчей

18 июня

Турция – Грузия (19:00 по киевскому времени, «BVB-Штадион», Дортмунд)

22 июня

Грузия – Чехия (16:00 по киевскому времени, «Фолькспаркштадион», Гамбург)

26 июня

Грузия – Португалия (22:00 по киевскому времени, «Арена АуфШальке», Гельзенкирхен)

Прогноз на групповой этап: четвертое место

ПОРТУГАЛИЯ

Сборная Португалии – весьма искушенный боец в истории чемпионатов Европы. Что правда, поначалу пиренейцам долгое время не удавалось квалифицироваться в финальную часть континентальных турниров. До 1996 года Португалия лишь однажды гостевала на общеевропейском футбольном «празднике жизни» – в 1984-м во Франции. Но тогда «команда избранных» сумела с ходу заскочить в полуфинал, где лишь в дополнительное время проиграла (2:3) хозяйке и будущему чемпиону – сборной Франции с великолепным Мишелем Платини в атаке.

После 1996 года Португалия является стабильным участником чемпионатов Европы. Причем в семи попытках «команда избранных» ни разу не дала серьезных осечек – всегда выходила в плей-офф: Евро-1996 – четвертьфинал, Евро-2000 – полуфинал, Евро-2004 – финал, Евро-2008 – четвертьфинал, Евро-2012 – полуфинал, Евро-2016 – чемпионство, Евро-2020 – 1/8 финала.

Наивысшим достижением Португалии на чемпионатах Европы является, как уже мелькнуло выше, чемпионство в 2016 году. На турнире во Франции через 32 года после встречи с «трехцветными», которая обернулась для пиренейцев вылетом за шаг до финала, «команда избранных» снова сошлась с хозяевами. На этот раз встреча Португалии и Франции произошла в финале, и явным фаворитом считались «трехцветные». Ситуация для португальцев усугубилась в середине первого тайма, когда из-за травмы был вынужден попросить замену Криштиану Роналду. Но и без своего лидера «команда избранных» сподобилась на чудо – вырвала победу в овертаймах (1:0), благодаря мячу вышедшему на замену Эдеру.

Непосредственно на Евро-2024 португальцы квалифицировались через отборочный турнир. Там у них не возникло ни малейших проблем – 10 побед в 10 матчах, благодаря чему пиренейцы стали единственной сборной, не терявшей очков на этой стадии.

Главный тренер

Getty Images/Global Images Ukraine. Роберто Мартинес

Главным тренером сборной Португалии является известный 50-летний испанский специалист Роберто Мартинес. Этот наставник сделал себе имя в Англии. Сперва он возглавил «Суонси», где и заканчивал карьеру футболиста, который вывел в Чемпионшип из английской Лиги 1. Затем испанцу доверили руководить «Уиганом», где Мартинес провел четыре года. И хотя по итогам сезона-2012/13 «латикс» все-таки вылетели из Премьер-лиги, зато Мартинес скрасил это и свой последующий уход выигрышем Кубка Англии – единственным существенным трофеем в истории этого клуба.

После «Уигана» Мартинес три сезона отработал в «Эвертоне», но в конечном итоге был уволен руководством под давлением, которое оказали болельщики «ирисок». Привычная для этого специалиста ставка на контроль мяча и наследование принципов футбола Йохана Кройфа не смогли обеспечить результат, и фанаты пожелали видеть менее комбинационный, зато более простой, быстрый и понятный им футбол, столь привычный трибунам со времен Дэвида Мойеса.

С лета 2016-го и до конца 2022-го Мартинес являлся главным тренером сборной Бельгии. Он угодил в эту команду, когда там как раз собралось «золотое поколение» в расцвете сил – Кевин Де Брюйне, Эден Азар, Тибо Куртуа, Ян Вертонген, Тоби Алдервейрелд, Венсан Компани, Аксель Витсель, Томас Вермален, Раджа Наингголан, Маруан Феллайни, Янник Карраско, Дрис Мертенс, Ромелу Лукаку, Кристиан Бентеке…

На ЧМ-2018 бельгийцы во главе с Мартинесом действительно были близки к серьезному достижению, однако в полуфинале все-таки минимально уступили Франции (0:1), и последующая победа в матче за третье место над Англией (2:0) являлась лишь слабым утешением для фанатов «красных дьяволов». На ЧМ-2022 бельгийцы и вовсе не вышли из группы, после чего стало ясно – дни Роберто Мартинеса в этой команде сочтены…

К слову, в финальных частях чемпионата Европы сборная Бельгии с Роберто Мартинесом «рубалась» дважды. И в обоих случаях – на Евро-2016 и Евро-2020 – результат «красных дьяволов» был одинаковым – прекращение борьбы на стадии четвертьфинала…

Лидер команды

Getty Images/Global Images Ukraine. Криштиану Роналду

Да, ему уже 39. Его оценочная стоимость на Transfermarkt скатилась уже до 15 миллионов евро. Но он все еще безоговорочный лидер и звезда № 1 сборной Португалии. И так будет до того момента, пока он не решит повесить бутсы на гвоздь. Речь, безусловно, о Криштиану Роналду – человеке, который в футбольной истории Португалии смог превзойти всех, в том числе казавшегося абсолютным небожителем Эйсебиу.

Криштиану Роналду с января 2023 года выступает в Саудовской Аравии за «Аль-Наср». По этой причине его современный уровень игры остается загадкой для многих почитателей европейского футбола, которые не слишком-то и стремятся смотреть поединки саудовской Про-лиги. Там, в вотчине Мухаммеда ибн Салмана, Роналду все еще демонстрирует выдающуюся результативность – 35 голов в 31 поединке при 11 ассистах выглядят действительно круто. Да и на уровне национальной сборной Криштиану все еще способен на многое – чего стоит дубль лидера португальцев в недавнем спарринге против Ирландии, который состоялся накануне старта Евро-2024 и завершился победой пиренейцев со счетом 3:0.

Для Криштиану Евро-2024 станет уже шестым чемпионатом Европы в карьере! Никто ранее в истории не участвовал в таком количестве турниров, учитывая, что континентальные первенства с 1960 года, когда они только начались, проводятся сугубо раз в четыре года.

Впрочем, как справедливо отмечает сам Роналду, это лишь одно из многих его достижений… Что тут сказать – он не просто лидер, он истинная живая легенда мирового футбола.

Заявка

Вратари: Диогу Кошта («Порту»), Жозе Са («Вулверхэмптон»), Руй Патрисиу («Рома»).

Защитники: Антониу Силва («Бенфика»), Диогу Далот («Манчестер Юнайтед»), Гонсалу Инасиу («Спортинг»), Жоау Канселу («Барселона»), Нельсон Семеду («Вулверхэмптон»), Нуну Мендеш (ПСЖ), Пепе («Порту»), Рубен Диаш («Манчестер Сити»).

Полузащитники: Данилу Перейра (ПСЖ), Бруну Фернандеш («Манчестер Юнайтед»), Жоау Невеш («Бенфика»), Жоау Палинья («Фулхэм»), Матеус Нунес («Манчестер Сити»), Рубен Невеш («Аль-Хиляль»), Витинья (ПСЖ), Бернарду Силва («Манчестер Сити»), Педру Нету («Вулверхэмптон»).

Нападающие: Криштиану Роналду («Аль-Наср»), Диогу Жота («Ливерпуль»), Франсишку Консейсау («Порту»), Гонсалу Рамуш (ПСЖ), Жоау Феликс («Барселона»), Рафаэл Леау («Милан»).

Ориентировочный состав

Расписание матчей

18 июня

Португалия – Чехия (22:00 по киевскому времени, «Лейпциг Штадиум», Лейпциг)

22 июня

Турция – Португалия (19:00 по киевскому времени, «BVB-Штадион», Дортмунд)

26 июня

Грузия – Португалия (22:00 по киевскому времени, «Арена АуфШальке», Гельзенкирхен)

Прогноз на групповой этап: первое место

📌 Эксперты GGBET оценивают шансы Португалии на победу на турнире коэффициентом 7.5.

ЧЕХИЯ

История участий Чехии на чемпионатах Европы в определенной степени сложная. В турнирах с 1960 по 1992 годы самостоятельной чешской сборной не существовало, так как страна в целом являлась частью Чехословакии. А вот эта несуществующая ныне сборная в финальных частях европейского континентального первенства участвовала трижды, причем весьма и весьма успешно.

На Евро-1960 и Евро-1980 Чехословакия финишировала на третьих местах, а чемпионат Европы 1976 года, финальная часть которого проходила в Югославии, и вовсе сенсационно выиграла. Тогда, правда, для определения победителя проводилось лишь четыре матча – два полуфинала, финал и матч за третье место. В полуфинале чехословаки одолели Нидерланды (3:1 в дополнительное время), а в решающем матче в серии пенальти обыграли команду ФРГ (2:2, 5:3) с легендарными Беккенбауэром, Майером, Фогтсом и Хенессом в составе, причем именно промах Ули с «точки» оказался фатальным.

После развала Чехословакии сборная Чехии является неизменным участником финальных частей чемпионатов Европы. С 1996 года «народная команде» не пропустила ни одного Евро, причем на первом же самостоятельном турнире (Евро-1996) добралась до финала, а спустя восемь лет остановилась на стадии полуфинала. После того чехи строго чередуют выходы в четвертьфинал с невыходами из группы. Судите сами: Евро-2008 – групповой этап, Евро-2012 – четвертьфинал, Евро-2016 – групповой этап, Евро-2020 – четвертьфинал. По логике напрашивается, что и сейчас чехи остановятся уже после групповой стадии, но в целом состав квартете наталкивает и на иные выводы…

Что касается непосредственно квалификационного пути чехов на Евро-2024, то здесь все сложилось для «народной команды» максимально удачно. Они в группе Е набрали поровну очков с Албанией (по 15), и вместе сделали уверенный шаг на чемпионат Европы, оставив Польшу третьей и предоставив Роберту Левандовски и его партнерам «почетный шанс» добывать путевку на Евро-2024 через плей-офф Лиги наций.

Главный тренер

Getty Images/Global Images Ukraine. Иван Гашек

На Евро-2024 сборную Чехии везет специалист, который напрямую никак не участвовал в процессе квалификации команды на турнир. 60-летний Иван Гашек принял «народную команду» в январе нынешнего года, придя на смену Ярославу Шилгавы, который работал с чешской сборной с сентября 2018 года, возил на Евро-2020 и помог отобраться на Евро-2024. Уже после того, как задача квалифицироваться на чемпионат Европы в Германии была решена Шилгавы неожиданно для многих объявил об уходе в отставку. Тренер пояснил свое решение тем, что ему банально стало тяжело выдерживать давление со стороны общественности.

Иван Гашек – специалист достаточно известный по меркам чешского футбола. Карьеру тренера он начинал в 1999 году, причем дважды кряду сделал пражскую «Спарту» чемпионом. После этого Гашек подался за границу: работал с различными клубами во Франции, Японии, очень много поколесил по Азии, будучи особо востребованным в ОАЭ, Саудовской Аравии и Катаре. В 2021-2022 годах был коучем сборной Ливана, после ухода из которой и до назначения в сборную Чехии являлся безработным.

Интересно, что Гашек уже однажды был главным тренером сборной Чехии. Он руководил «народной командой» в 2009 году на протяжении трех месяцев, параллельно совмещая эту работу с выполнением функций президента Футбольной ассоциации Чехии. Однако затем предпочел уступить место на тренерской лавке другому специалисту, а спустя два года ушел и с поста президента чешской ассоциации.

Лидер команды

Getty Images/Global Images Ukraine. Томаш Соучек

Прошли времена Павела Недведа, Карела Поборски и Владимира Шмицера. В современной сборной Чехии лидером команды является футболист оборонительной функции – опорный полузащитник Томаш Соучек, представляющий «Вест Хэм».

29-летний Соучек является капитаном сборной Чехии, дебютировал за которую в ноябре 2016 года. С тех пор на счету Томаша 69 матчей и 12 забитых мячей за «народную команду».

На клубном уровне Соучек до 2020 года выступал на родине, а затем на правах аренды из «Славии» перебрался в «Вест Хэм». Спустя полгода «молотобойцы» выкупили контракт хавбека у пражан за 16,2 миллионов евро. С тех пор Соучек является безоговорочным игроком основы команды АПЛ, а в сезоне-2020/21 даже стал ее лучшим бомбардиром, отличившись сразу 10 забитыми мячами в 38 поединках в рамках английской Премьер-лиги.

Соучек – это и футболист, способный качественно отбирать мячи, и мозговой центр команды, и тот, кто способен грамотно подключаться к атакам и завершать их ударами по воротам. Поэтому для нынешней сборной Чехии именно Томаш является более важной фигурой, чем, скажем, Патрик Шик из «Байера», ставший в сезоне-2023/24 чемпионом и обладателем Кубка Германии.

Заявка

Вратари: Витезслав Ярош («Штурм»), Матей Коварж («Байер»), Индржих Станек («Славия» Прага).

Защитники: Владимир Цоуфал («Вест Хэм»), Давид Доудера («Славия» Прага), Робин Гранач («Виктория»), Давид Юрасек («Хоффенхайм»), Ладислав Крейчи («Спарта» Прага), Мартин Витик («Спарта» Прага), Томаш Влчек («Славия» Прага), Давид Зима («Славия» Прага).

Полузащитники: Антонин Барак («Фиорентина»), Лукаш Черв («Виктория»), Томаш Голеш («Славия» Прага), Матей Юрасек («Славия» Прага), Ондржей Лингр («Фейеноорд»), Лукаш Провод («Славия» Прага), Петр Шевчик («Славия» Прага), Томаш Соучек («Вест Хэм»), Павел Шульц («Виктория»).

Нападающие: Вацлав Черны («Вольфсбург»), Томаш Хоры («Виктория»), Моймир Хитил («Славия» Прага), Адам Гложек («Байер»), Ян Кухта («Спарта» Прага), Патрик Шик («Байер»).

Ориентировочный состав

Расписание матчей

18 июня

Португалия – Чехия (22:00 по киевскому времени, «Лейпциг Штадиум», Лейпциг)

22 июня

Грузия – Чехия (16:00 по киевскому времени, «Фолькспаркштадион», Гамбург)

26 июня

Чехия – Турция (22:00 по киевскому времени, «Фолькспаркштадион», Гамбург)

Прогноз на групповой этап: второе место