ВИДЕО. Зачем Джорджина Родригес делает ледянные ванны для лица?
Джорджина Роналду вдохновляется методами своего мужа
Невеста нападающего «Аль-Насра» и сборной Португалии Криштиану Роналду – Джорджина Родригес – показала любопытную процедуру, которую она регулярно проходит.
Недавно девушка побывала в Лондоне с рабочей поездкой – модель и инфлюенсерка снималась для бренда «Bvlgari».
Перед съемкой красавица приняла ледянную ванну для лица – это позволяет избавиться отёчности лица.
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Джорджина задержала лицо в ледяной воде на несколько секунд и только после этого она пошла на съемку.
Напомним, что Криштиану Роналду, в свою очередь, любит принимать ледяные ванны после тренировок и игр – это помогает быстрейшему восстановлению мышц после физических нагрузок.
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