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29 ноября 2024, 10:28 | Обновлено 29 ноября 2024, 11:06
325
0

ВИДЕО. Зачем Джорджина Родригес делает ледянные ванны для лица?

Джорджина Роналду вдохновляется методами своего мужа

29 ноября 2024, 10:28 | Обновлено 29 ноября 2024, 11:06
325
0
ВИДЕО. Зачем Джорджина Родригес делает ледянные ванны для лица?
Instagram. Джорджина Родригес

Невеста нападающего «Аль-Насра» и сборной Португалии Криштиану РоналдуДжорджина Родригес – показала любопытную процедуру, которую она регулярно проходит.

Недавно девушка побывала в Лондоне с рабочей поездкой – модель и инфлюенсерка снималась для бренда «Bvlgari».

Перед съемкой красавица приняла ледянную ванну для лица – это позволяет избавиться отёчности лица.

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Джорджина задержала лицо в ледяной воде на несколько секунд и только после этого она пошла на съемку.

Напомним, что Криштиану Роналду, в свою очередь, любит принимать ледяные ванны после тренировок и игр – это помогает быстрейшему восстановлению мышц после физических нагрузок.

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фото lifestyle Джорджина Родригес Криштиану Роналду Аль-Наср Эр-Рияд сборная Португалии по футболу чемпионат Саудовской Аравии по футболу
Артем Діхтяренко Источник: Instagram
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