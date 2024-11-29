ВИДЕО. Зачем Джорджина Родригес делает ледянные ванны для лица?

Невеста нападающего «Аль-Насра» и сборной Португалии Криштиану Роналду – Джорджина Родригес – показала любопытную процедуру, которую она регулярно проходит.

Недавно девушка побывала в Лондоне с рабочей поездкой – модель и инфлюенсерка снималась для бренда «Bvlgari».

Перед съемкой красавица приняла ледянную ванну для лица – это позволяет избавиться отёчности лица.

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Джорджина задержала лицо в ледяной воде на несколько секунд и только после этого она пошла на съемку.

Напомним, что Криштиану Роналду, в свою очередь, любит принимать ледяные ванны после тренировок и игр – это помогает быстрейшему восстановлению мышц после физических нагрузок.