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  4. Рановато. Супер-звезда Челси может поехать в Саудовскую Аравию
Англия
03 декабря 2024, 16:37 |
809
0

Рановато. Супер-звезда Челси может поехать в Саудовскую Аравию

Кристофер Нкунку является одной из целей множества клубов Саудовской Аравии

03 декабря 2024, 16:37 |
809
0
Рановато. Супер-звезда Челси может поехать в Саудовскую Аравию
Getty Images/Global Images Ukraine. Кристофер Нкунку

Французский нападающий «Челси» Кристофер Нкунку может перейти в чемпионат Саудовской Аравии, сообщает Fichajes.

Ряд местных клубов предлагает за игрока сумму в размере 60 миллионов евро. Также 60 миллионов за игрока предлагает «ПСЖ», который может вернуть своего звездного воспитанника. Перед игроком стоит выбор: сумасшедшая зарплата на Ближнем Востоке или элитный европейский футбол в Париже.

В текущем сезоне Кристофер Нкунку провел 19 матчей на клубном уровне, забил 11 голов и отдал 1 ассист.

В «Челси» определились с судьбой Мудрика.

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Кристофер Нкунку чемпионат Саудовской Аравии по футболу трансферы трансферы АПЛ ПСЖ Челси
Данііл Киріяка Источник: Fichajes.net
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