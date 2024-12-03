Рановато. Супер-звезда Челси может поехать в Саудовскую Аравию

Французский нападающий «Челси» Кристофер Нкунку может перейти в чемпионат Саудовской Аравии, сообщает Fichajes.

Ряд местных клубов предлагает за игрока сумму в размере 60 миллионов евро. Также 60 миллионов за игрока предлагает «ПСЖ», который может вернуть своего звездного воспитанника. Перед игроком стоит выбор: сумасшедшая зарплата на Ближнем Востоке или элитный европейский футбол в Париже.

В текущем сезоне Кристофер Нкунку провел 19 матчей на клубном уровне, забил 11 голов и отдал 1 ассист.

В «Челси» определились с судьбой Мудрика.