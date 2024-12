На это нет шансов. В Челси определили, что будут делать с Мудриком зимой

Лондонский «Челси» определился с планами по украинскому вингеру Михаилу Мудрику на январское трансферное окно 2025 года.

По информации британского журналиста Бена Джейкоба, Михаил Мудрик не доступен для аренды или продажи в январе. Нет шансов, что он уйдет из «Челси» посередине сезона. «Челси» продолжает поддерживать Мудрика и не ищет ни одного варианта для его трансфера.

В активе Мудрика за «Челси» в сезоне 2024/25 три гола. Ранее сообщалось, что Мудриком интересуются «Вест Хэм», «Астон Вилла» и «Марсель».

Mykhailo Mudryk is not available for a loan (or sale) in January. No chance he leaves mid-season. Chelsea continue to back Mudryk and are not exploring any kind of exit.🇺🇦 pic.twitter.com/tkAESwoDyx