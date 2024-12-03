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  4. Первая критика от тренера. Раньери издевательски оценил игру Довбика
Италия
03 декабря 2024, 12:51 |
652
2

Первая критика от тренера. Раньери издевательски оценил игру Довбика

Тренер «Ромы» – о действиях Артема в матче с «Аталантой»

03 декабря 2024, 12:51 |
652
2
Первая критика от тренера. Раньери издевательски оценил игру Довбика
Getty Images/Global Images Ukraine.

Главный тренер «Ромы» Клаудио Раньери поделился мнением по поводу игры украинского форварда своей команды Артема Довбика в проигранном матче 14-го тура Серии А с «Аталантой» (0:2).

Ему предстоит изучить чемпионат Италии. Он играет слишком по-джентльменски – нужно быть более агрессивным. Но сегодня я должен сказать, что он, безусловно, был более агрессивным.

Вести бой в греко-римском стиле с Исааком Гином непросто, и хотя он проиграл несколько дуэлей, он выиграл многие другие. Мы – на правильном пути», – сказал Раньери.

Также журналисты спросили у Клаудио, нужно ли Довбику тренировать удары правой ногой. В ответ тренер Ромы намекнул, что у того очень часто возникают проблемы со здоровьем, поэтому он не может быть готов на сто процентов: «Если бы он тренировался, это было бы что-то».

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чемпионат Италии по футболу Серия A Рома Рим Аталанта Артем Довбик Клаудио Раньери
Антон Романенко
Антон Романенко Sport.ua
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Комментарии 2
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easterly
Цікаве джерело - спорт.уа. Треба пошукати оригінал в"ю. Знущально - це як? Де в тексті приниження, образи? Краще обсасуйте в такому стилі своїх бездар на кшталт сундукова, якого продаєте кожен день в гранди по стомульйонів.
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+3
Liverpool-FС
Автор дискредитує Довбика у кожній своїй статті, я нарахував їх три за остані дні, зато Мурзік та Сундуков в нього "звйозди" неврот вєбєзніє за якими черга стоїть, підлизує їм очечко так що в них дупи блещать.
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0
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