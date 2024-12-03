Первая критика от тренера. Раньери издевательски оценил игру Довбика

Главный тренер «Ромы» Клаудио Раньери поделился мнением по поводу игры украинского форварда своей команды Артема Довбика в проигранном матче 14-го тура Серии А с «Аталантой» (0:2).

Ему предстоит изучить чемпионат Италии. Он играет слишком по-джентльменски – нужно быть более агрессивным. Но сегодня я должен сказать, что он, безусловно, был более агрессивным.

Вести бой в греко-римском стиле с Исааком Гином непросто, и хотя он проиграл несколько дуэлей, он выиграл многие другие. Мы – на правильном пути», – сказал Раньери.

Также журналисты спросили у Клаудио, нужно ли Довбику тренировать удары правой ногой. В ответ тренер Ромы намекнул, что у того очень часто возникают проблемы со здоровьем, поэтому он не может быть готов на сто процентов: «Если бы он тренировался, это было бы что-то».