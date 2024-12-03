Осечки Динамо и Шахтера, охота на арбитра Омельченко, падение Полесья

Первая в сезоне победа «Ингульца». С очередным, рекордным геройством кипера «казаков» Паламарчука. Третье подряд поражение ЛНЗ: в этот раз от «Вереса». В матче тура «Кривбасс» уверенно переиграл кризисное «Полесье». В игре «Александрия» – «Черноморец» были удалены сразу два игрока «моряков». Динамовцы потеряли очки в Ковалевке. «Шахтер» не воспользовался осечкой конкурента и тоже упустил победу в игре против «Руха».

Событие тура

Лишь в последнем туре первого круга беспросветный аутсайдер чемпионата – «Ингулец» – добыл премьерную победу. Да не просто победу – а настоящий разгром. Команда Василия Кобина на выезде (собственно, весь первый круг «казаки» играли на выезде, ибо их домашняя арена пока не сдана в эксплуатацию) деклассировала крепкую «Ворсклу» – 3:0. Правда, на турнирном положении петровцев эта виктория не очень сказалась: «Ингулец» все так же занимает последнее место.

Рекордсмен тура

Голкипер «Ингульца» Паламарчук становится настоящим кошмаром для соперников, бьющих пенальти в его ворота. До поединка с «Ворсклой» страж ворот «казаков» отразил четыре подряд удара с «точки». В игре против команды Юрия Максимова Алексей вышел на новый рубеж. Парировав удар от Скляра, Паламарчук довел число отбитых подряд пенальти до пяти. Доселе подобным успехом в чемпионатах Украины не мог похвастаться ни один вратарь.

Гол тура

Уже на первой минуте встречи против «Ворсклы» полузащитник «Ингульца» Лосенко ошарашил хозяев красивым забитым мячом. Иван мощно пробил из-за пределов штрафной площади. Мяч по уходящей траектории влетел в угол ворот. Без шансов для голкипера Исенко. И шок даже для наставника «казаков» Кобина.

Темп тура

В нынешнем сезоне «Верес» упорно пытается доказать, что «зона переходных матчей» – это не его предел. И пока что у «народной команды» получается это доказывать. Подопечные Олега Шандрука одолели на выезде ЛНЗ – 2:1. Таким образом, беспроигрышная серия команды из Ровно насчитывает уже девять поединков.

А вот проигрышная серия команды из Черкасс насчитывает уже три матча подряд.

Матч тура

Недавно главный тренер «Кривбасса» Юрий Вернидуб заявил, что его команду еще рано списывать со счетов. Мол, дайте нам еще немного времени, и все станет на свои места. Под занавес первой половины чемпионата криворожская команда действительно наверстывает упущенное. В игре против «Полесья» можно было увидеть прежний «Кривбасс» – тот, который многие болельщики полюбили в минувшем сезоне: яркий, размашистый и результативный.

А вот «Полесье», в начале сезона декларировавшее свои чемпионские амбиции, опускается все ниже и ниже. После шести подряд матчей без побед команда Имада Ашура опустилась на пятое место.

Герой тура

Настоящей палочкой-выручалочкой для «Кривбасса» становится полузащитник Твердохлиб. Егор не уходит с поля без забитого мяча уже в третьей подряд игре. Но если два первых раза он забивал по одному голу, то в этот раз его прорвало. Твердохлиб отгрузил «Полесью» сразу три мяча. Теперь в его активе – шесть голов, и от лидеров бомбардирских перегонов – Гуцуляка и Бондаренко – он отстает лишь на два точных удара.

ФК Кривбасс

Спасение тура

Тяжелым и непритязательным получилось аутсайдерское дерби «Левого берега» и «Оболони». Обе команды мало забивают, обе располагаются на дне турнирной таблицы. От излишнего желания соперников изменить ситуацию и вызвана в первую очередь изнурительная борьба в этом поединке. И в остальные очереди тоже. «Пивовары» открыли счет в компенсированное время к первой половине встречи. И в дальнейшем пытались нужный им счет удержать. Но не получилось. В своей последней атаке «аисты» сумели добыть ничью: Якымив забил на пятой минуте, компенсированной ко времени второго тайма. Таким образом, «Левый берег» прервал свое голевое молчание, которое длилось аж 903 минуты.

Удаления тура

В игре против «Александрии» были удалены сразу два игрока «Черноморца» – Петряк и Бутко. И оба одессита увидели перед собой «красный свет» не потому, что грубо сыграли против соперников, а из-за того, что проявили неуважение к рефери Омельченко. Петряк толкнул арбитра и покрыл его матом, Бутко обошелся без толкотни, но, как и ранее Иван, послал рефери куда подальше.

Демарш тура

После того, как «Черноморец» в игре против «Александрии» остался вдевятером, главный тренер «моряков» Александр Бабич решил увести свою команду с поля. Но вовремя передумав. После игры он объяснил, почему: «Я должен защищать, и руководство должно защищать нашу команду. Потому что если нам будут так отрывать ногу, голову… Мы это уже проходили, поэтому я считаю, что если будет правильная реакция, правильный анализ после этого матча наш внутренний, то, я думаю, мы сможем двигаться дальше с таким настроением, какое было».

Сенсации тура

«Динамо» – больше не единоличный лидер чемпионата. Во всяком случае, после игры с «Колосом». В этом поединке подопечные Александра Шовковского резво начали – Бражко отличился уже в дебюте встречи, но затем почему-то сбавили обороты и отдали инициативу сопернику. Соперник этим подарком воспользовался, сравняв счет в конце первого тайма. Во второй части поединка «бело-синие» активизировались, но сломить отчаянное сопротивление «аграриев» уже не смогли.

Казалось бы, после осечки динамовцев «Шахтер», проводящий свой матч против «Руха» позже, получил отличную возможность сократить свое отставание от «бело-синих». И правда, начало игры против «черно-желтых» оказалось за «горняками». И в середине первого тайма Матвиенко открыл счет.

Однако в дальнейшем дончане наступили на те же грабли, что и киевляне. Пытаясь удержать счет в эконом-режиме, команда Марино Пушича не успела вовремя перестроиться и удержать нужный счет. В компенсированное к второму тайму время точный удар Дидыка принес львовянам ничью и целую купу эмоций.

Неудачник тура

Не в лоб, так по лбу. Центрбек «Динамо» Михавко в нынешнем сезоне чаще всего огорчает голкипера своей команды. В предыдущих турах Тарас отличался автоголами, в нынешнем туре тоже помог соперникам пробить Бущана. Нападающий «Колоса» Алефиренко вряд ли бы праздновал первое взятие ворот в футболке ковалевского клуба, если бы не «помощь» Михавко: мяч срикошетил от динамовского защитника и по дуге залетел в ворота.

Премия тура

После матча с «Динамо» президент «Колоса» Андрей Засуха сообщил, что решил мотивировать своих игроков: «Мы с уважением относимся к «Динамо», поэтому я дал небольшую премию игрокам. Хотя перед матчем не было обещаний по этому поводу. Ребята играли, как всегда».

Память тура

Перед матчем «Шахтер» - «Рух» была минута молчания в память о Дмитрии Твардовском, отце голкипера «Шахтера» Дениса Твардовского. 21 ноября Дмитрий Твардовский погиб, защищая нашу страну. Ему было 45 лет.

Характер тура

«Заря» не выигрывала с конца позапрошлого месяца: с тех пор, как 27 октября луганчане одолели «Левый берег». Дальше – отрезало. И вот долгожданная победа. Хотя поначалу казалось, что и в этот раз подопечные Младена Бартуловича не победят. Они первыми пропустили в игре против «Карпат», но затем сумели не только сравнять счет, но и вырвать победу. Оба мяча на счету Петара Мичина.

Символическая сборная тура: Паламарчук – Сыч, Драмбаев, Матвиенко, Малыш – Лосенко, Мичин, Твердохлиб – Ващенко, Луан, Мыкитишин.