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  4. Криштиану РОНАЛДУ: «Горжусь тем, что первым сыграю на шестом Евро»
Чемпионат Европы
12 июня 2024, 01:05 |
349
2

Криштиану РОНАЛДУ: «Горжусь тем, что первым сыграю на шестом Евро»

Игроку покорится очередное достижение

12 июня 2024, 01:05 |
349
2
Криштиану РОНАЛДУ: «Горжусь тем, что первым сыграю на шестом Евро»
Getty Images/Global Images Ukraine. Криштиану Роналду

Форвард сборной Португалии Криштиану Роналду на Евро-2024 станет первым игроком в истории, кто сыграет на шести чемпионатах Европы.

В группе португальцы сыграют против Турции, Грузии и Чехии.

«Горжусь тем, что буду первым игроком, кто сыграет на шести чемпионатах Европы. Это показывает длительность моей карьеры, и меня это радует. Впрочем, это лишь одно из моих достижений».

«Рад тому, что буду в сборной, что смогу помочь своей команде. Конечно, задача – выиграть чемпионат», – сказал Роналду.

Португалия выиграла Евро-2016.

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Криштиану Роналду сборная Португалии по футболу Евро-2024
Иван Зинченко Источник: УЕФА
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Комментарии 2
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AndiM
Якби статистику писали продажні журнашлюшки , то пессі вже б у них на 7 евро зіграв і за це досягнення отримав ще один коричневий м'яч.
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Первый Среди Равных
А на семи зіграєш?
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