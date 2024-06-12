Криштиану РОНАЛДУ: «Горжусь тем, что первым сыграю на шестом Евро»
Игроку покорится очередное достижение
Форвард сборной Португалии Криштиану Роналду на Евро-2024 станет первым игроком в истории, кто сыграет на шести чемпионатах Европы.
В группе португальцы сыграют против Турции, Грузии и Чехии.
«Горжусь тем, что буду первым игроком, кто сыграет на шести чемпионатах Европы. Это показывает длительность моей карьеры, и меня это радует. Впрочем, это лишь одно из моих достижений».
«Рад тому, что буду в сборной, что смогу помочь своей команде. Конечно, задача – выиграть чемпионат», – сказал Роналду.
Португалия выиграла Евро-2016.
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Виталий получил повреждения в товарищеском поединке сборной Украины против Молдовы
Поклонники бокса переживают, что Тайсон снова вернулся к тому, что было после боя с Кличко