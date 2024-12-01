ФОТО. «Тебя уволят утром». Как Гвардиола ответил фанам Ливерпуля

В матче чемпионата Англии между Ливерпулем и Манчестер Сити (2:0) фаны Красных под конец встречи начали петь тренеру Жузепу Гвардиоле «Тебя уволят утром».

В ответ опытный наставник показал болельщикам шесть пальцев, которые символизируют шесть титулов АПЛ с Манчестер Сити.

Нужно сказать, что действующий чемпион находится в аномальном кризисе под руководством испанца: шесть поражений и ничья в последних семи встречах во всех турнирах.