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  4. ФОТО. «Тебя уволят утром». Как Гвардиола ответил фанам Ливерпуля
Англия
01 декабря 2024, 20:11 | Обновлено 01 декабря 2024, 20:13
4382
4

ФОТО. «Тебя уволят утром». Как Гвардиола ответил фанам Ливерпуля

Показал шесть пальцев

01 декабря 2024, 20:11 | Обновлено 01 декабря 2024, 20:13
4382
4
ФОТО. «Тебя уволят утром». Как Гвардиола ответил фанам Ливерпуля
Getty Images/Global Images Ukraine. Жузеп Гвардиола

В матче чемпионата Англии между Ливерпулем и Манчестер Сити (2:0) фаны Красных под конец встречи начали петь тренеру Жузепу Гвардиоле «Тебя уволят утром».

В ответ опытный наставник показал болельщикам шесть пальцев, которые символизируют шесть титулов АПЛ с Манчестер Сити.

Нужно сказать, что действующий чемпион находится в аномальном кризисе под руководством испанца: шесть поражений и ничья в последних семи встречах во всех турнирах.

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Манчестер Сити Ливерпуль - Манчестер Сити Ливерпуль Английская Премьер-лига Жузеп Гвардиола
Иван Зинченко
Иван Зинченко Sport.ua
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Комментарии 4
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Pavlo Sydorenko
Он показывал 6 титулов или 6 поражений в 7 последних матчах?
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+3
MaximusOne
Про Пушича пісня.
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+3
Olex
Після гри з Брайтоном проаналізував, як на таке реагувати, і красиво відповів. Але, якби Слот за спиною йому показав, що не шість, а сім, як радив коментатор Мегого, це було б реально смішно, хоча й не зовсім етично. 
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+1
vitaly
Перед вболівальниками Ліверпуля вихвалятись титулами МанСіті. Ну таке... Ліверпуль не за бабло арабів свої трофеї брали і назбирали значно більше
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-2
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