Англия01 декабря 2024, 20:11 | Обновлено 01 декабря 2024, 20:13
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4
ФОТО. «Тебя уволят утром». Как Гвардиола ответил фанам Ливерпуля
Показал шесть пальцев
01 декабря 2024, 20:11 | Обновлено 01 декабря 2024, 20:13
4382
4
В матче чемпионата Англии между Ливерпулем и Манчестер Сити (2:0) фаны Красных под конец встречи начали петь тренеру Жузепу Гвардиоле «Тебя уволят утром».
В ответ опытный наставник показал болельщикам шесть пальцев, которые символизируют шесть титулов АПЛ с Манчестер Сити.
Нужно сказать, что действующий чемпион находится в аномальном кризисе под руководством испанца: шесть поражений и ничья в последних семи встречах во всех турнирах.
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Комментарии 4
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Он показывал 6 титулов или 6 поражений в 7 последних матчах?
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Після гри з Брайтоном проаналізував, як на таке реагувати, і красиво відповів. Але, якби Слот за спиною йому показав, що не шість, а сім, як радив коментатор Мегого, це було б реально смішно, хоча й не зовсім етично.
Перед вболівальниками Ліверпуля вихвалятись титулами МанСіті. Ну таке... Ліверпуль не за бабло арабів свої трофеї брали і назбирали значно більше
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