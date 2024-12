Рома впервые с 2008 года проиграла четыре матча подряд в Серии А

2 декабря в 14-м туре итальянской Серии А на поле встретились «Рома» и «Аталанта». Матч состоялся на «Стадио Олимпико» и завершился со счетом 2:0 в пользу «бергамасков». Голами отметились Мартен де Рон и Николо Дзаньоло. Украинский нападающий «волков» Артем Довбик отыграл в стартовом составе 62 минуты, после чего был заменен.

Поражение против «Аталанты» стало для «Ромы» четвертым подряд в чемпионате (после матчей с «Вероной», «Болоньей» и «Наполи»). Последний раз подобное случалось в ноябре 2008 года.

В этом сезоне «Рома» занимает 14-е место в турнирной таблице, набрав 13 очков в 14 матчах (3 победы, 4 ничьи, 7 поражений). Команда Артема находится в двух очках от зоны вылета.

