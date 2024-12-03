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Сборная УКРАИНЫ
03 декабря 2024, 16:59 |
501
0

Тренер сборной Украины сравнил украинского нападающего с Холандом

Дмитрий Михайленко сравнил Артема Степанов и Эрлинга Холанда

03 декабря 2024, 16:59 |
501
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Тренер сборной Украины сравнил украинского нападающего с Холандом
Getty Images/Global Images Ukraine. Артем Степанов

Главный тренер сборной Украины U-19 Дмитрий Михайленко видит сходства в игре и профайлах нападающего «Манчестер Сити» Эрлинга Холанда и украинского нападающего «Байера» Артема Степанова:

«Мне кажется, что Артем имитирует игру Холанда и норвежец является для него ориентиром. Степанов очень похож на Эрлинга по антропометрии, координации и скорости, даже прическу сделал, как у норвежца. Артем очень талантлив, физически одарен, у него неплохая техника и понимание игры на атаку».

«Но без мяча нужно еще улучшать игру - это проблема всех футболистов его возраста. Пока Степанов не идеал, он молодой парень и ему надо многому учиться, но талант у него большой. Рост 192 см! Понятно, что такую «машину» многие хотят».

Сборная Германии хочет «перехватить» Артема Степанова.

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Дмитрий Михайленко Артем Степанов Эрлинг Холанд женская сборная Украины по футболу U-19 Байер Манчестер Сити
Данііл Киріяка Источник: Спорт-Экспресс Украина
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