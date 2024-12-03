Тренер сборной Украины сравнил украинского нападающего с Холандом

Главный тренер сборной Украины U-19 Дмитрий Михайленко видит сходства в игре и профайлах нападающего «Манчестер Сити» Эрлинга Холанда и украинского нападающего «Байера» Артема Степанова:

«Мне кажется, что Артем имитирует игру Холанда и норвежец является для него ориентиром. Степанов очень похож на Эрлинга по антропометрии, координации и скорости, даже прическу сделал, как у норвежца. Артем очень талантлив, физически одарен, у него неплохая техника и понимание игры на атаку».

«Но без мяча нужно еще улучшать игру - это проблема всех футболистов его возраста. Пока Степанов не идеал, он молодой парень и ему надо многому учиться, но талант у него большой. Рост 192 см! Понятно, что такую «машину» многие хотят».

Сборная Германии хочет «перехватить» Артема Степанова.