Тренер сборной Украины сравнил украинского нападающего с Холандом
Дмитрий Михайленко сравнил Артема Степанов и Эрлинга Холанда
Главный тренер сборной Украины U-19 Дмитрий Михайленко видит сходства в игре и профайлах нападающего «Манчестер Сити» Эрлинга Холанда и украинского нападающего «Байера» Артема Степанова:
«Мне кажется, что Артем имитирует игру Холанда и норвежец является для него ориентиром. Степанов очень похож на Эрлинга по антропометрии, координации и скорости, даже прическу сделал, как у норвежца. Артем очень талантлив, физически одарен, у него неплохая техника и понимание игры на атаку».
«Но без мяча нужно еще улучшать игру - это проблема всех футболистов его возраста. Пока Степанов не идеал, он молодой парень и ему надо многому учиться, но талант у него большой. Рост 192 см! Понятно, что такую «машину» многие хотят».
Сборная Германии хочет «перехватить» Артема Степанова.
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